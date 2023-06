Windows 11 : beaucoup d’ordinateurs deviennent (enfin) compatibles, le vôtre peut en faire partie

La mise à jour Moment 3 de Windows 11 en version 22H2 a été publiée il y a quelques semaines. Sans le dire, Microsoft a rendu de nombreux processeurs compatibles avec son système d'exploitation.

Cela fait près de deux ans que Windows 11 est sorti et malgré plusieurs mises à jour, de nombreux ordinateurs ne sont toujours pas compatibles, alors même qu’ils auraient la puissance requise. Microsoft a discrètement ajouté d’autres processeurs parmi la liste des modèles compatibles avec son système d’exploitation.

Beaucoup de nouveaux processeurs deviennent compatibles avec Windows 11

La dernière fois que de nouveaux processeurs avaient été rendus compatibles avec Windows 11, c’était en octobre 2022. Cela avait été fait lors du déploiement de la version 22H2 de Microsoft, comme le rappelle Neowin.

De nombreuses références chez Intel, AMD et Qualcomm se sont ajoutées à la liste des processeurs supportés par Windows 11. S’il est quand même possible techniquement d’installer le système d’exploitation de Microsoft sur une machine dont le processeur n’apparaît pas dans cette liste (avec une petite manipulation), la sécurité et la fiabilité ne sont pas garanties. Microsoft a publié sur son site les processeurs compatibles avec Windows 11 22H2 Moment 3 :

Comment savoir si son ordinateur est compatible avec Windows 11 ?

En septembre 2021, Microsoft a publié PC Health Check, une application qui permet de vérifier si son PC peut supporter Windows 11 et si non, pourquoi.

Par exemple, le logiciel peut vous indiquer que votre carte graphique n’est pas assez puissante. Si vous avez un PC fixe, vous pourriez alors changer votre carte graphique pour pouvoir passer en toute sécurité à Windows 11. Pour un problème de stockage, même chose : vous pouvez l’augmenter.

Si vous aviez déjà utilisé ce logiciel et que votre processeur n’était pas compatible, c’est peut-être le moment de refaire un test avec PC Health Check : il est possible que vous puissiez désormais passer à Windows 11.

