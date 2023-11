Windows 11 va enfin s’inspirer de Steam pour améliorer son Microsoft Store

Microsoft propose une petite nouveauté dans le Microsoft Store de Windows 11. Un fonction qui devrait rendre l'installation des jeux plus agréable pour les joueurs et joueuses

En matière d’installation d’application et de jeux, Microsoft revient de loin. Son Windows Store sur Windows 8, puis le Microsoft Store sur Windows 10 est davantage connu pour les bugs et problèmes de téléchargement ou d’installation, que pour son catalogue.

Depuis l’arrivée de Windows 11, l’éditeur semble avoir redoublé d’effort pour rendre sa boutique beaucoup plus performante et agréable à utiliser. Mais pour les joueurs et les joueuses, la boutique souffre encore la comparaison avec le champion du secteur Steam.

Une installation à la carte

Avec la build 25987 proposée sur le canal Dev et Canary du programme Windows Insider, le Microsoft Store propose une nouvelle option.

Comme sur Steam, le Microsoft Store va désormais vous demander sur quel espace de stockage vous souhaitez installer les jeux les plus lourds.

Personnalisez l’emplacement d’installation de vos jeux : Lorsque vous téléchargez des jeux comme Starfield, Halo Infinite ou Forza Motorsport, vous pouvez désormais spécifier le lecteur d’installation. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le bouton d’installation de la page de Starfield, vous êtes accueilli par une nouvelle boîte de dialogue vous permettant de sélectionner un lecteur. Vous pouvez modifier votre lecteur par défaut à partir de la page des paramètres du Microsoft Store. Toujours dans la page des paramètres, vous pouvez spécifier l’emplacement du dossier de vos jeux dans ce lecteur. Ces paramètres sont synchronisés avec l’application Xbox sur PC pour garantir une expérience de jeu cohérente.

L’application Xbox, qui permet notamment d’installer les jeux pour les abonnés au PC Game Pass, offrait déjà de faire ce choix, mais il est bon de voir Microsoft améliorer l’expérience du Microsoft Store.