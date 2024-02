Windows 10 et 11 vont hériter d’une fonctionnalité photo phare de nos smartphones

Microsoft ajoute la fonctionnalité Generative Erase à son application Windows Photos, pour effacer et remplacer un élément d'une image grâce à l'IA générative.

Microsoft continue d’améliorer ses outils de retouche photo à grand renfort d’IA. Après avoir introduit l’année dernière la possibilité de retirer l’arrière-plan d’une photo sur Paint ainsi que sur Windows Photos, Windows vous permet désormais d’utiliser l’IA générative pour retirer certains éléments d’une image.

L’IA générative débarque dans Windows Photos

La fonctionnalité est sensiblement la même que celle que l’on retrouve sur les smartphones, comme le Magic Eraser des Google Pixel et le Generative Edit des Samsung Galaxy.

Vous pourrez ainsi sélectionner manuellement un élément d’une photo et l’application se chargera de l’effacer et de générer l’arrière-plan qui le remplace. Il sera aussi possible de sélectionner plusieurs éléments à la fois pour accélérer le processus.

Windows offre ici une alternative aux applications de retouche photo comme Photoshop ou Gimp qui propose la fonctionnalité depuis bien longtemps. Samsung l’a aussi intégré à ses ordinateurs Galaxy Book au sein de l’application Samsung Gallery.

Les fonctionnalités IA arrivent dans Windows 10

Microsoft a aussi annoncé l’arrivée de toutes les fonctionnalités IA de Windows Photos au sein de Windows 10, son système encore le plus utilisé à ce jour. Cela concerne la suppression ou le remplacement de l’arrière-plan d’une photo, l’ajout d’un flou à cet arrière-plan et cette nouvelle fonction Generative erase. Les utilisateurs de Windows 11 pour appareils Arm64 sont aussi concernés.

Il faudra cependant attendre avant de pouvoir les utiliser dans Windows 10 et 11, la fonctionnalité n’est pour le moment disponible que pour les membres Windows Insiders à partir de la version 2024.11020.21001.0.