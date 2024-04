Xbox Game Pass : le retour du reboot de Tomb Raider et un chat dans la ville

Le Game Pass complète la trilogie Tomb Raider ce mois-ci, mais nous offre aussi de l'aventure sous toutes ses formes.

La nouvelle fournĂ©e du Xbox Game Pass laisse la place Ă l’aventure en ce dĂ©but de mois de mai avec de plusieurs titres qui laissent la place Ă l’exploration, l’action et mĂŞme la rĂ©flexion avec des univers bien marquĂ©s.

Les jeux ajoutés au catalogue début mai sur le Game Pass

Have A Nice Death (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – dès aujourd’hui

(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – dès aujourd’hui Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console, et PC) – le 2 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 2 mai Kona II: Brume (Cloud, Console, et PC) – le 7 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 7 mai Little Kitty, Big City (Cloud, Console, et PC) – le 9 mai

(Cloud, Console, et PC) – le 9 mai Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, et PC) – le 14 mai

Xbox complète la récente trilogie des aventures de Lara Croft en annonçant le retour du premier opus de la saga rebootée sorti en 2013, Tomb Raider: Definitive Edition. Les trois jeux sont désormais disponibles dans le Game Pass la nouvelle formule action / aventure et puzzle de la franchise vous a toujours tenté.

C’est un autre classique « moderne » sorti en 2013 qui fait aussi son arrivĂ©e dans le Game Pass, Brothers: A Tale of Two Sons. Dans ce jeu des crĂ©ateurs de It Takes Two, Starbreeze Studios, vous contrĂ´lez deux frères avec une mĂŞme manette dans un monde fĂ©Ă©rique et mystĂ©rieux.

Et pour les amoureux de chats, vous pourrez jouer à Little Kitty, Big City dès sa sortie le 9 mai dans le service, afin de semer le chaos dans la ville et vous faire plein de nouveaux potes. Pensez à Stray, mais sans le côté cyberpunk.

Les jeux qui quittent le catalogue Game Pass le 15 mai 2024

Comme tous les mois, divers jeux vont quitter le Xbox Game Pass à la mi-mai. Vous pourrez cependant les acheter à prix réduit avant cette date si vous souhaitez vous les procurer.

Eastern Exorcist (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Ghostlore (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Norco (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Supraland Six Inches Under (Cloud, Console, PC)