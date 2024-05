Dans la build 26212 de Windows 11, Microsoft expérimente un nouveau menu Démarrer qui n'est pas sans rappeler l'écran de Windows 8. Il ajoute notamment des widgets.

Le menu Démarrer est sans doute l’un des éléments les plus iconiques de Windows. Au lancement de Windows 8, sa disparition avait marqué beaucoup d’utilisatrices et utilisateurs. Avec Windows 11, il a eu le droit à un nouveau design disant adieu aux tuiles dynamiques et un emplacement central dans la barre des tâches.

Microsoft semble de nouveau réfléchir à modifier son menu Démarrer. Le compte Albacore sur Twitter a mis le doigt sur des modifications à l’état d’expérimentations dans la build 26212 de Microsoft.

Des compagnons pour le menu Démarrer

D’après l’utilisateur, la build 26212 propose le support d’extensions pour le menu Démarrer avec des « Adaptives Cards ». Pour en faire une démonstration visuelle, il a repris les widgets déjà utilisés dans Windows 11.

Comme vous pouvez le voir, le menu Démarrer pourrait avoir le droit à un nouveau panneau, soit à droite du menu comme sur la capture, ou à gauche. Les développeurs pourraient proposer des données en lien avec leurs applications dans ce panneau. Dès lors on peut imaginer que Microsoft présentera cette nouveauté lors de la Build, sa conférence dédiée aux développeurs programmée pour le 21 mai.

L’idée est sans doute de ramener un peu d’interaction et des éléments d’informations dynamiques que le menu Démarrer avait perdues en abandonnant les tuiles de Windows 8 et Windows 10.