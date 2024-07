Microsoft : votre smartphone Android et Windows 11 ne feront plus qu’un avec cette mise à jour

Microsoft a commencé à tester une nouvelle manière d'accéder à son téléphone Android sous Windows 11. Désormais, les utilisateurs membres du programmes Insider peuvent en effet le retrouver directement dans l'explorateur de fichiers.

Android continue de faire son bonhomme de chemin dans l’écosystème de Microsoft, et s’installe désormais un peu plus profondément encore dans Windows 11. On apprend cette semaine que Microsoft a en effet commencé à tester sur la dernière version de son OS une nouveauté intéressante : l’apparition des appareils Android directement dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11.

L’intérêt de cette nouveauté est notamment de permettre à l’utilisateur de parcourir les dossiers et les fichiers de son téléphone Android, mais aussi de les supprimer, de les renommer, de les copier ou de les déplacer, exactement comme il le ferait avec ceux d’une clé USB ou d’un périphérique de stockage externe. Le mobile Android apparaît d’ailleurs dans le volet latéral de l’explorateur de fichiers, sous l’onglet « Ce PC » pour une navigation plus naturelle.

Une fonction réservée aux appareils Android

Cette fonctionnalité n’est toutefois disponible qu’avec les appareils Android disposant d’Android 11 (ou d’une version plus récente de l’OS). Actuellement en test, elle se réserve, par ailleurs, seulement aux utilisateurs membres du programme Windows Insider disposant de la dernière bêta de l’application « Mobile connecté – Lien avec Windows ». The Verge précise toutefois que les quatre canaux du programme Insider sont éligibles à cette nouveauté. Son déploiement à grande échelle pourrait donc se concrétiser très bientôt.

Source : Microsoft

Quoi qu’il en soit, si vous êtes un membre du programme Insider, que vous avez un smartphone Android récent… et que vous disposez de la bêta mentionnée plus haut, vous pouvez essayer cette fonctionnalité dès maintenant. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans les Paramètres de Windows 11, puis dans l’onglet « Bluetooth et appareils » > « Appareils mobiles » > « Gérer les périphériques ». Il ne reste plus qu’à autoriser votre PC à accéder à votre smartphone. Vous verrez alors apparaître une invite vous demandant l’autorisation d’accès pour l’explorateur de fichiers.