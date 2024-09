Les demandes d’amis font enfin leur retour sur Xbox, après une décennie à devoir supporter un système que nous ne regretterons pas

Microsoft annonce un retour aux sources pour son écosystème Xbox. Les joueurs bénéficieront bientôt d’un système de demandes d’amis repensé, accompagné de nouveaux paramètres de confidentialité.

La Xbox Series S et sa manette // Source : Unsplash Kamil S

Le passage de la Xbox 360 à la génération suivante a été marqué par des choix controversés de Microsoft, qui ont nui à la réputation de la Xbox One avant même sa sortie. Bien que l’on se souvienne principalement des décisions les plus critiquées, comme l’impossibilité initiale de partager ses jeux avec ses proches, d’autres changements moins visibles ont également été introduits.

Parmi ces modifications, le nouveau système de mise en relation entre joueurs visait à offrir une expérience plus proche de celle d’un réseau social. Exit les demandes d’ami en bonne et due forme : il fallait désormais suivre un utilisateur et attendre qu’il vous suive en retour pour être considéré comme amis. Bien que cela permette de s’abonner à divers flux d’activités liés à des clubs ou des jeux, cette approche a compliqué la première interaction entre utilisateurs.

Heureusement, dix ans après l’introduction de ce système, Microsoft fait machine arrière. Sur son site web, le géant américain annonce le retour des demandes d’amis « à double sens, approuvées par invitation », qui pourront être envoyées, acceptées ou refusées depuis l’onglet Contacts. La fonctionnalité fonctionnera toutefois de concert avec le système de suivi actuel.

Mesdames et Messieurs, voici le retour des demandes d’amis ! // Source : Microsoft

Une mise à jour en phase bêta

Microsoft profite de cette occasion pour introduire de nouveaux paramètres de confidentialité et de notification. Les utilisateurs pourront définir qui peut leur envoyer des demandes d’amis ou suivre leur compte, leur offrant ainsi « plus de contrôle et de flexibilité », selon la firme de Redmond.

Capture d’écran des nouveaux paramètres de confidentialité sur Xbox // Source : Microsoft Capture d’écran des nouveaux paramètres de confidentialité sur Xbox // Source : Microsoft

Ces fonctionnalités seront déployées cette semaine pour les abonnés au programme Xbox Insider, aussi bien sur les consoles Xbox que sur PC Windows. On peut s’attendre à ce qu’elles soient disponibles en version stable dans les semaines ou mois à venir chez l’ensemble des utilisateurs, pour le plus grand plaisir des adeptes de la simplicité.