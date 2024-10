L’attitude peu exemplaire de Microsoft avec son dernier smartphone Android

Microsoft tire officiellement sa révérence sur le marché des smartphones pliables avec l’arrêt du support du Surface Duo 2. Une décision qui marque la fin d’une aventure relativement courte et finalement assez décevante pour le géant de Redmond dans l’univers Android.

Microsoft Surface Duo 2 // Source : Microsoft

Lancé en octobre 2021 au prix premium de 1 599 euros en France, le Surface Duo 2 s’apprête à recevoir sa dernière mise à jour de sécurité avant l’arrêt définitif du support le 21 octobre 2024. Plus préoccupant encore, l’appareil n’aura bénéficié que d’une seule mise à jour majeure d’Android au cours de ses trois années d’existence, passant d’Android 11 à Android 12L.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à rationaliser sa gamme Surface, notamment après le départ de Panos Panay, ancien responsable de Windows et Surface.

Le Surface Duo original avait déjà connu un sort similaire l’année dernière, bien qu’il ait paradoxalement reçu plus de mises à jour majeures que son successeur. Pour rappel, ce dernier était passé d’Android 10 à Android 12L.

Les Surface Duo sont un véritable échec pour Microsoft

Le bilan est particulièrement décevant lorsqu’on compare cette politique de mise à jour avec celle des concurrents actuels. Des fabricants comme Google et Samsung proposent désormais jusqu’à sept ans de mises à jour de leur système d’exploitation, tandis que Microsoft n’a pas tenu sa promesse initiale de trois ans de support logiciel complet. Un développeur indépendant avait bien réussi à déployer une version d’Android 13 sur les appareils, mais on aurait aimé que ce soit Microsoft qui soit à l’origine de cette initiative.

Le Surface Duo 2, malgré son design innovant à double écran et sa bonne qualité de fabrication, n’a jamais vraiment trouvé son public. Les critiques pointaient notamment une autonomie médiocre et des performances photo en demi-teinte à cause de composants assez anciens, un problème déjà présent sur le premier modèle.

Cette nouvelle marque donc le second échec de Microsoft sur le marché des smartphones, après l’abandon de Windows Phone et des Lumia en 2017. Pour les consommateurs s’étant investi dans l’écosystème Surface Duo, cette décision soulève bien sûr questions légitimes sur les capacités de Microsoft à proposer une longévité suffisante sur ses produits.

Du côté des PC, on se rappelle que Windows 11 avait laissé sur le carreau de nombreux utilisateurs à cause de ses exigences élevées, et que Microsoft pousse de plus en plus ceux qui n’ont pas pu profiter de la mise à jour à acheter un nouvel ordinateur.