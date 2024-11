Xbox : retour d’une fonction essentielle grâce à la mise à jour de novembre

Microsoft continue de mettre à jour l’écosystème Xbox et améliore l’expérience utilisateur de ses joueurs, qu’ils jouent sur console, PC ou via le Cloud Gaming.

Après avoir récemment mis à jour l’OS de sa console, Xbox profite du mois de novembre pour faire revenir une fonctionnalité appréciée tout en améliorant son interface.

Retrouver ses amis

Abandonnées au profit d’une fonction de suivi, les demandes d’amis font leur retour sur Xbox. Les joueurs peuvent désormais devenir de nouveau amis avec quelqu’un ou choisir de les suivre. Xbox annonce que « les amitiés sont des relations réciproques approuvées par invitation, vous offrant un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité sur les personnes qui peuvent voir vos données de joueur », indique le blog de Xbox. Si les utilisateurs choisissent de suivre une personne, ils n’auront accès qu’au contenu public partagé par la personne suivie.

Pour gérer l’ensemble des invitations, les utilisateurs sont amenés sur console à appuyer sur la touche Xbox de leur manette et se rendre dans l’onglet Personnes. Les connexions actuelles des joueurs seront mises à jour en conséquences.

Une recherche améliorée

Le système de recherche de l’interface va également s’améliorer et « fournira des résultats plus utiles pour vous aider à trouver votre prochain jeu ou contenu associé plus rapidement, même lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez ». Basé sur de l’intelligence artificielle, il permettra aux joueurs de trouver des jeux précis à partir de descriptions vagues comme « jeux d’agriculture confortables avec pêche » précise Xbox.

On apprend également que la fonctionnalité « Jump back » testée auprès des membres du programme Xbox Insiders va se déployer pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de reprendre facilement le dernier jeu auquel ils ont joué.

Xbox indique que l’ensemble de ces mises à jour seront déployées pour tous les joueurs au cours des prochaines semaines.