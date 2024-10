Deux mises à jour Microsoft Xbox qui devraient vous faciliter la vie

La nouvelle mise à jour l’OS des consoles Xbox devrait optimiser le quotidien de nombreux joueurs. Au programme, deux nouvelles fonctionnalités : la recherche en langage naturel et le calibrage des joysticks de la manette Elite Series 2.

Effectuer une recherche textuelle à l’aide d’une manette n’est pas l’activité la plus fun sur console // Source : Pasqualino Capobianco via Unsplash

La sortie des nouvelles versions des OS de consoles de salon passent souvent inaperçues, mais leur impact n’est pas négligeable. Pour preuve, les Xbox Series S et Xbox Series X bénéficient d’une première mise à jour automnale qui devrait améliorer la vie de leurs possesseurs.

En effet, Microsoft vient d’améliorer le moteur de recherche intégré à sa console, une évolution plus que bienvenue. Si ce dernier a vu ses responsabilités s’accroître au fil du temps, permettant de trouver non seulement des jeux, mais aussi d’autres joueurs, des films ou des applications, il restait jusqu’à présent assez basique. En d’autres termes, il n’était pas particulièrement flexible quand il s’agissait interpréter les mots clés utilisés par les utilisateurs.

Avec l’introduction de la recherche en langage naturel, les choses devraient changer. Comme l’explique Microsoft sur son site web, cette nouvelle fonctionnalité « renvoie des résultats pertinents pour des requêtes telles que “jeux d’agriculture avec pêche”, “jeux FPS avec zombies” ou “jeux de puzzle pour enfants” ». Elle peut même « gérer les fautes d’orthographe, les acronymes, les synonymes et autres variations », une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent retrouver le difficile à épeler New World: Aeternum.

Une mise à jour déjà en cours de déploiement

Selon Microsoft, son outil fonctionne « bien mieux que les services de recherche traditionnels ». Ce qui n’est pas surprenant, étant donné que la firme travaille avec une base de données maîtrisée, contenant des jeux et autres contenus riches en métadonnées, facilitant ainsi leur catégorisation et leur manipulation par des algorithmes.

La récente mise à jour apporte également l’étalonnage de la manette sans fil Xbox Elite Series 2 dans l’application Accessoires Xbox. Ceci permet notamment de calibrer les joysticks de l’appareil « afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement pour des performances de jeu optimales », note Microsoft.

Si vous n’avez pas encore accès à ces deux nouvelles fonctionnalités, pas de panique : elles ne devraient pas tarder à arriver chez vous. Elles arrivent avec la version 10.0.26100.2499 du système d’exploitation, et pour vérifier si vous êtes bien à jour, il vous suffit d’aller dans les paramètres système, puis dans la section « Informations de la console ».