Préservation du jeu vidéo : Microsoft fait disparaitre Warcraft 1 et 2

La plateforme GOG a annoncé que Warcraft: Orcs & Humans et Warcraft 2 allaient disparaitre à partir du 13 décembre.

Encore une mauvaise nouvelle pour la préservation du jeu vidéo, c’est-à-dire la pérennité de l’accès à des jeux rétro sur nos machines modernes.

Seulement quelques semaines après l’annonce de son programme dédié à la préservation des jeux, GOG annonce que deux jeux emblématiques du PC vont disparaitre de sa plateforme : Warcraft Orcs & Humans et Warcraft 2.

Le remaster comme seule alternative

À partir du 13 décembre 2024, les deux jeux ne seront plus proposés sur la boutique GOG.

Voir ces chefs-d’œuvre quitter notre boutique est une expérience difficile, mais cela nous rappelle également pourquoi notre mission chez GOG est si importante. GOG

Face à cette nouvelle, GOG a décidé de faire contre mauvaise fortune bon coeur. La plateforme annonce une mise à jour de son programme de préservation du jeu vidéo : « à l’avenir, même si un jeu n’est plus disponible à la vente sur GOG, dans le cadre du programme de préservation de GOG, il continuera d’être maintenu et mis à jour par nos soins, garantissant qu’il reste compatible avec les systèmes modernes et futurs. »

Comme GOG l’a confirmé auprès de Polygon, ce retrait se fait à la demande de Blizzard Entertainment. Le développeur a publié récemment une version remasterisée de Warcraft 1 et 2 sur Battle.net et souhaite probablement privilégier les ventes de ces nouvelles versions. L’accès à Warcraft 1 et 2 n’a donc pas totalement disparu, mais le débat n’est pas pour autant réglé.

Par définition, ces nouvelles versions sont différentes de celles de 1994 et 1995 qui avaient été restaurés par GOG. Par ailleurs, le remaster des deux jeux fait débat en raison des changements apportés à la direction artistique et la disparation pure et simple des voix françaises sur Warcraft 2. La version de GOG respectait correctement ces deux aspects.