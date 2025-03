Windows : vous n’utiliserez plus l’app Photos comme avant grâce à ces nouveautés

L’application Photos sur Windows 10 et Windows 11 va permettre aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctions de recherches et d’éditions par le biais d’une nouvelle mise à jour.

Windows Photos // Source : Frandroid

Microsoft continue d’améliorer son application Photos pour Windows. Après avoir introduit de nouvelles fonctionnalités de retouches utilisant l’intelligence artificielle et repensé son système de partage de fichiers, l’application voit arriver de nouveaux outils de recherches au sein des images ainsi qu’une intégration plus poussée de Copilot.

Rechercher du texte sur le web

Microsoft annonce que l’application Photos intègre désormais une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) permettant de reconnaître du texte dans plus de 160 langues. Accessible aux membres Windows Insider sur Windows 10 et 11, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de sélectionner du texte sur une photo ou une image après l’avoir numérisé et rechercher sur le web ce à quoi il correspond sans utiliser d’applications tierces.

La nouvelle fonctionnalité va permettre de rechercher du texte directement sur le web. // Source : Microsoft

-250 € sur les PC portables Snapdragon X Découvrez les PC les plus rapides et optimisés pour l’IA. Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier de jusqu’à 250 euros de remise.

Microsoft améliore aussi l’affichage du contenu des utilisateurs en leur proposant des filtres pour « Afficher les sous-dossiers ». De quoi s’y retrouver plus facilement.

À lire aussi :

Comment Windows 11 va enfin grandement améliorer sa recherche

Copilot à la rescousse

La firme de Redmond profite de cette mise à jour pour continuer à intégrer Copilot. L’intelligence artificielle de Microsoft sera dorénavant accessible depuis l’Explorateur de fichiers en tant que raccourcis permettant un accès direct à des fonctions d’éditions sans avoir à ouvrir l’application Photos. Depuis l’application, Copilot se veut être un expert en photographie et permettra aux utilisateurs d’obtenir des conseils pour améliorer leurs images ou encore d’obtenir plus de détails sur les photos et des suggestions de recadrage.

Un bouton Copilot fait son apparition sur l’application Photos de Windows // Source : Microsoft

Pour le moment, Microsoft déploie progressivement ces fonctionnalités pour les participants du programme Windows Insider. Ces derniers devront mettre à jour leur application Photos vers la version 2025.11030.20006.0 ou supérieure via le Microsoft Store. Les autres utilisateurs devront pour le moment patienter.