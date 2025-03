Microsoft 365 : la suite bureautique sera plus rapide avec cette mise à jour

Dans une prochaine mise à jour, Microsoft permettra à sa suite Microsoft 365 de démarrer plus rapidement, offrant un gain de temps à ses utilisateurs.

Les utilisateurs de PC vont être ravis. Microsoft prépare une nouvelle mise à jour permettant d’améliorer les performances de sa suite Microsoft 365. Pour gagner ces précieuses secondes de lancement, Microsoft dévoile une fonctionnalité intitulée « Boost au démarrage », cependant elle demandera certains prérequis à ses utilisateurs.

Un boost sous conditions

Concrètement, pour fonctionner, ce « Boost au démarrage » utilise une certaine forme de mise en cache permettant d’accélérer le chargement des tâches de Microsoft 365, rapporte Neowin. On apprend qu’une fois le programme exécuté, « l’application reste en pause jusqu’à son lancement ». Une mise en veille qui a un coût. Les utilisateurs devront disposer d’un système avec 8 Go de mémoire vive ou plus ainsi que de 5 Go d’espace disque ou plus. Des ressources loin d’être anodines pour des machines tournées uniquement vers la bureautique.

À noter, il sera possible de désactiver cette option au démarrage. Toutefois, Microsoft précise que cette désactivation s’annulera à chaque mise à jour de la suite bureautique. Les utilisateurs devront donc recommencer le processus après chaque mise à jour. Dommage.

Prévue pour être déployée mondialement à partir de la mi-mai 2025, cette amélioration concernera tout d’abord le logiciel Word, puis suivront d’autres applications de la suite comme Outlook, Excel ou encore PowerPoint.