Microsoft prépare la sortie de son service de cloud gaming. En attendant, la firme semble bientôt prête à lancer une beta publique du service.

Microsoft se prépare à lancer une nouvelle génération de consoles et de services de jeux vidéo. Le plus important d’entre eux est peut-être xCloud, le futur service de cloud gaming de la firme. Lors de l’E3 en juin, Microsoft a promis de lancer des tests publics du service plus tard dans l’année. La firme semble avoir franchi une nouvelle étape pour ce lancement.

xCloud Test Game et xCloud Test Game PAID

Le réputé WalkingCat a repéré sur Twitter la parution de deux nouvelles applications de la part de Microsoft sur le Xbox Store, retirées depuis. Nommées xCloud Test Game et XCloud Test Game PAID, ces deux applications étaient dénuées de toutes descriptions. De leurs noms, on peut tout de même en déduire qu’il s’agit d’expérimentations de la part de Microsoft, qui prépare sans doute la possibilité pour les éditeurs de publier leurs jeux sur xCloud grâce au Microsoft Store.

Lors d’une récente interview, le patron de la division Xbox a en effet rappelé que xCloud était avant tout un simple canal de distribution et que plusieurs modèles économiques pouvaient lui être appliqués. On peut donc imaginer que des jeux du Xbox Game Pass seront disponibles sur xCloud, mais que d’autres titres seront uniquement disponibles à l’achat sans abonnement, comme va le proposer Google avec Stadia.

Microsoft devrait reparler de xCloud lors de la Gamescom, un salon européen dédié aux jeux vidéo qui aura lieu du 20 au 24 août.