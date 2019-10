Les membres américains et britanniques du programme Xbox Insiders peuvent se frotter les mains : le streaming de jeux Xbox One sur smartphone ou tablette Android est disponible en preview. La dernière ligne droite avant un lancement à l'échelle globale.

Peu après avoir lancé une phase de preview limitée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la Corée du Sud pour son projet xCloud, Microsoft ouvre les portes du Console Streaming aux membres britanniques et américains de son programme Insider.

Ces derniers, s’ils sont rattachés aux cercles « Alpha » et « Alpha Skip-Ahead », précise MSPowerUser, peuvent dès à présent tester le streaming de leurs jeux Xbox One sur les smartphones et tablettes Android compatibles.

Contrairement au cloud gaming, il s’agit ici de streamer des jeux depuis sa console de jeu. Une fonction proposée par Sony depuis longtemps sur PlayStation.

Seuls les jeux Xbox One sont pour l’heure compatibles

Cette phase de test se limite toutefois aux jeux Xbox One installés sur la console et s’étend aux titres proposés sur le catalogue Xbox Game Pass. Comprenez par là que les jeux de la première Xbox ou de la Xbox 360 lancés depuis une Xbox One ne sont pas pris en charge par le service… ce qui devrait néanmoins évoluer avec le temps, assure Microsoft. On apprend enfin chez Engadget, que cette preview, pour l’instant réservée aux Anglo-saxons, pourrait prochainement s’étendre à d’autres pays… dont la France.

Quelques prérequis techniques et logiciels sont par ailleurs à noter pour profiter du streaming de jeux Xbox One sur Android. Il faut notamment disposer d’un appareil sous Android 6.0 ou supérieur, supportant au minimum la norme Bluetooth 4.0. Une manette Xbox One Bluetooth est également requise, tandis qu’un support pour smartphone (comme sur le visuel d’illustration) est recommandé pour plus de confort.

Au moins 4,75 Mbps de débit souhaités

Microsoft précise qu’une connexion avec un débit d’au moins 4,75 Mbps et une latence maximale de 125 ms est nécessaire (9 Mbps conseillés, et moins de 60 ms sont cependant recommandés pour une expérience optimale). La Xbox One utilisée doit être configurée en mode « Démarrage instantané ».

Notons enfin que l’installation préalable de l’application Xbox Game Streaming sur le smartphone ou la tablette « hôte » est indispensable. Cette dernière est d’ores et déjà accessible en Preview sur le Google Play Store.

Nous ignorons pour l’heure si Microsoft prévoit à terme d’étendre cette fonctionnalité au monde iOS. Réponse probable dans les prochains mois.