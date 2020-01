Xbox Series X : Microsoft ferait l’impasse sur l’USB-C et l’entrée HDMI

La connectique de la Xbox Series X aura fait parler d'elle cette semaine. Après une fausse révélation de la part d'AMD, une source entend annoncer quels sont les ports à l'arrière de la machine.

C’est sans doute ce que l’on retiendra comme le fail de ce CES 2020. Peu de temps avant le début de sa conférence, AMD a partagé des images de la Xbox Series X montrant pour la première fois l’arrière de la machine. Ces images ne provenaient pas de Microsoft et ont rapidement été démenties.

Cette affaire a poussé le journaliste américain Brad Sams, spécialiste dans l’actualité de Microsoft, a interrogé ses sources concernant la connectique de la Xbox.

Pas d’entrée HDMI et un port mystérieux

Il faut tout d’abord noter que ses sources lui ont indiqué quels étaient les ports sur la version actuelle de l’appareil en développement chez Microsoft. Des changements peuvent toujours arriver avant l’annonce officielle détaillée, mais ils semblent désormais improbables, à une dizaine de mois de la commercialisation.

D’après ces sources, la Xbox Series X intégrerait un seul port HDMI, un port Ethernet RJ45, deux ports USB Type-A 3.0 (SuperSpeed), un port d’alimentation et un port audio optique S/PDIF.

Il n’y aurait donc pas d’entrée HDMI comme sur la Xbox One. Un élément qui faisait partie de l’orientation « centre multimédia » qui donnait son nom à la machine. La Xbox Series X devrait se concentrer davantage sur le jeu vidéo, et ne proposerait plus cette fonction.

On peut également noter que si les sources de Brad Sams sont correctes, Microsoft ferait l’impasse sur l’USB-C à l’arrière de sa machine. Rappelons qu’un port USB Type-A classique est déjà confirmé à l’avant de l’appareil, et que cela ne présume pas de la connectique utilisée sur la manette officielle.

Enfin, en plus de ses ports standard, Brad Sams explique qu’un port de debug se trouve aussi à l’arrière des appareils qui sont aujourd’hui produits. On imagine que ces exemplaires sont uniquement destinés aux développeurs, ou aux équipes de Microsoft, et un tel port devrait disparaitre sur les Xbox Series X commercialisées.