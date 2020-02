Windows 10 et Galaxy S20 : Microsoft et Samsung synchronisent le copier coller

Le partenariat entre Samsung et Microsoft continue. Les Galaxy S20 et Galaxy Z Flip proposent de synchroniser le copier coller entre smartphone et PC Windows 10.

Microsoft Votre Téléphone est une fonction bien pratique de Windows 10 qui permet de synchroniser un certain nombre de choses entre votre PC et votre smartphone, de préférence sous Android.

En 2019, Microsoft a signé un partenariat important avec Samsung pour aller encore plus loin avec ce type de synchronisation.

Copier sur le PC, coller sur le smartphone, ou le contraire

Une page du support de Microsoft explicite la fonction, il est désormais possible de faire des copier-coller entre smartphones Samsung et les ordinateurs sous Windows. Elle est réservée pour le moment aux Galaxy S20 et Galaxy Z Flip (nommé Bloom sur la page du support, le nom de code du smartphone). Ces smartphones bénéficient aussi du support du RCS avec Windows 10.

Cette fonction est disponible sur des smartphones en particulier, car elle demande un accès système qui demande forcément l’accord du fabricant.

Microsoft précise que le copier-coller fonctionne avec du texte, mais aussi avec des images jusqu’à 1 Mo. Si elles font plus d’un Mo, elles seront redimensionnées automatiquement.

Le transfert se fait par Wi-Fi du côté du PC, et peut se faire uniquement en Wi-Fi ou par les données mobiles sur smartphone, selon les paramètres choisis par l’utilisateur.

Si la fonction est pour le moment réservé à quelques smartphones Samsung, on espère que d’autres fabricants signeront avec Microsoft pour améliorer cette synchronisation entre Android et Windows. On imagine que le Surface Duo de Microsoft sous Android devrait proposer cette fonction.