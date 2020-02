Même Windows 10 profite du RCS grâce à Samsung et à l’application Votre Téléphone

Microsoft a annoncé que son application Votre Téléphone permettra, avec les Galaxy S20, de pouvoir recevoir et envoyer des messages enrichis directement depuis Windows 10. Une fonctionnalité pour l'instant réservée aux smartphones Samsung.

Cela fait désormais un an que Google a commencé à mettre les bouchées doubles sur le RCS, sa technologie de messages enrichis. Depuis, la firme a été suivie par plusieurs constructeurs qui ont annoncé vouloir intégrer le support des RCS directement à leurs propres applications de SMS. Pour l’instant, c’est surtout le cas de Samsung.

Finalement, c’est au tour de Microsoft d’avoir annoncé l’intégration du RCS dans son application Votre Téléphone. Ce samedi, Roberto Bojorquez, responsable de l’application, a annoncé sur Twitter que les messages enrichis pouvaient désormais être consultés directement sur Windows grâce à l’application.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!

