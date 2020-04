Coronavirus : Microsoft ne fera plus de conférences publiques avant juillet 2021

Microsoft a annoncé qu'elle n'organiserait plus d'événement public avant juillet 2021. En attendant, la firme va multiplier les événements sur Internet.

Adieu les conférences à plusieurs millions de dollars de budget. Microsoft va réduire la voilure quand il s’agit de ses événements publics pendant au moins un an, suite à la pandémie de coronavirus.

Comme beaucoup d’autres acteurs de l’industrie l’ont fait encore récemment, la firme va plutôt organiser des keynotes sur Internet, à regarder en direct. Les annonces seront donc toujours là, mais sans l’apparat que l’on pouvait connaitre jusqu’alors.

Microsoft a officiellement confirmé que ses événements seraient tous au format « digital » jusqu’en juillet 2021.

À la lumière des défis présentés par Covid-19, Microsoft a suivi de près l’évolution de la situation mondiale et a réévalué la stratégie globale de l’entreprise en matière d’événements physiques. En tant qu’entreprise, Microsoft a pris la décision de faire passer tous les événements externes et internes à une expérience « Digital First » jusqu’en juillet 2021.

Pas d’E3 2021 ou de Build

La conséquence directe la plus forte de cette décision est sans aucun doute l’annulation de la participation à l’E3 2021 par Microsoft. L’événement est le plus grand salon du jeu vidéo et a lieu chaque année en juin. L’édition 2020 a été déjà été annulé à cause du virus.

L’E3 2021 aurait du être le premier E3 après le lancement de la Xbox Series X, et un moment particulièrement important pour assurer le futur à moyen terme de la console après sa sortie. Phil Spencer, le boss de la Xbox qui a « un plan pour gagner » face à la PS5 va devoir s’ajuster aussi bien pour 2020 que pour 2021. Cela signifie aussi que la firme ne fera pas d’apparitions publiques aux autres événements vidéoludiques comme la Gamescom, la Paris Game Week ou encore les Game Awards, où la Xbox Series X avait été dévoilée.

Ce n’est pas tout, cela concerne aussi que la conférence professionnelle Microsoft Ignite 2020 prévue en septembre va changer de format et la Build 2021 devrait également être sur la liste.