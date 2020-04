Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, est revenu sur la présentation de la PlayStation 5. Il semble plus confiant que jamais dans les choix de sa marque.

Alors que Sony a tout juste présenté les caractéristiques de sa PlayStation 5, Microsoft continue de dérouler son plan de communication autour de sa prochaine Xbox et multiplie les prises de paroles.

La dernière en date est une interview de Phil Spencer, le patron de Xbox, de plus d’une heure par le podcast Unlocked créée par le site spécialisé IGN.

Une interview durant laquelle Phil Spencer revient évidemment sur la nouvelle génération, et la présentation de la PS5 par Sony.

Le SSD de la PS5 est impressionnant

Questionné justement sur la présentation de Mark Cerny, le responsable de l’architecture de la PS5, Phil Spencer commence par indiquer à quel point le lancement d’une nouvelle génération de consoles de jeux et complexe et qu’il a donc autant de respect pour ses équipes que pour celles de Sony.

En particulier il dit être très impressionné par la technologie SSD intégrée à la PS5, qui devrait être deux fois plus rapide que le SSD de la Xbox Series X, et sur la gestion du son avec le moteur Tempest de Sony.

Phil Spencer redouble de confiance

Pour autant, une fois ces compliments donnés, il indique avoir été rassuré par la présentation.

Mais je dirai que lorsque nous avons enfin vu la présentation publique[de la PS5], je me suis sentie encore mieux par rapport aux choix que nous avons faits sur notre plateforme. Et je m’attendais à ce que ce soit le cas.

Autrement dit, même si la PS5 propose un SSD plus performant que la Xbox, Phil Spencer reste confiant concernant le design de sa prochaine console. Ici, il fait sans doute référence à la puissance brute plus élevée de la Xbox.

Un prix fluide avec tout le soutien de Microsoft

Bien sûr, l’un des éléments essentiels concernant le lancement de cette nouvelle génération sera le prix des consoles. Avec une puissance brute moindre, la PS5 pourrait être moins chère que la Xbox Series X.

Le lancement de la Xbox One avait notamment été handicapé par son prix de vente supérieur de 100 euros face à la PS4, alors que la Xbox offrait moins de puissance que sa concurrente.

Vous devez vous fixer un objectif de prix au début. Et puis vous progressez dans le projet en voyant la concurrence arriver et vous commencez à planifier le marché. Je me réjouis du prix que nous allons pouvoir atteindre. Je suis satisfait du prix et des performances que nous avons avec la série X. Je me sens incroyablement confiant de l’ensemble de notre offre à venir.

Durant l’interview, Phil Spencer rappelle à mi-mot qu’il est désormais vice-président au sein de Microsoft et qu’il répond donc directement à Satya Nadella, le CEO de Microsoft, sans intermédiaire.

Ce nouveau paradigme offre à la marque Xbox l’accès à un soutien financier bien plus important de la part de Microsoft, ce qui lui a déjà permis d’acquérir de nombreux studios pour atteindre les 15 Xbox Game Studio qui proposeront des jeux sur la Xbox.

Cet accès permet aussi à Microsoft de se montrer très confiante concernant le futur prix de la Xbox Series X. Phil Spencer a un prix en tête, mais il se dit prêt à tout moment à réagir pour rester compétitif face à Sony.

Nous recevons un soutien incroyable de Microsoft […] ils suivent de près nos plans, et nous allons nous assurer que nous restons agiles sur nos prix, et que nous avons un bon plan pour le lancement.

Gagner la prochaine génération

Le lancement de la prochaine génération n’est pas qu’une question de réaction face à Sony. Microsoft a justement beaucoup joué sur la défensive et la réaction après le mauvais lancement de la Xbox One au cours des dernières années.

Ce qui ressort de l’interview de Phil Spencer, c’est surtout l’impression que Microsoft est désormais prête à passer à l’offensive.

Nous allons continuer à garder les yeux grands ouverts à l’approche du lancement, en surveillant ce que fait la concurrence, mais vous savez, nous avons un plan et nous nous sentons très confiants par rapport à notre plan. Nous pensons qu’il s’agit d’un plan gagnant. Je crois que nous avons un plan qui peut gagner, nous devons aller l’exécuter. Mais je suis très satisfait du plan que nous avons mis au point.

Difficile pour autant d’en déduire un prix avec toutes ses déclarations. Si l’on comprend que la Xbox Series X aura un prix compétitif, cela ne signifie pas qu’elle sera forcément au même prix ou moins cher que la PS5.

Phil Spencer mentionne à plusieurs moments « l’offre complète » de la future Xbox. Il peut bien sûr faire référence à la Xbox Series S toujours en rumeurs et prévu comme étant moins chère, mais il est plus probable qu’il parle en réalité des autres éléments qui constituent l’offre Xbox Series X, et notamment le Xbox Game Pass.

Microsoft a de nombreuses cordes à son arc

En effet, l’abonnement Xbox Game Pass permet notamment d’accéder aux nouveaux jeux de Microsoft dès leurs lancements, même sur la prochaine Xbox. Cela signifie concrètement qu’il suffit d’acheter la console et souscrire (ou continuer) à un abonnement pour profiter d’une centaine de jeux Xbox One et des jeux de lancement de Microsoft de la Xbox Series X comme Halo Infinite.

Pour jouer à la PlayStation 5, il faudra acheter la console, mais aussi acheter un jeu en plus, ce qui rajoute au moins 50 euros à la facture. C’est le genre d’élément sur lequel Microsoft peut justement se montrer compétitive avec le prix de la Xbox Series X. On peut même imaginer que la console sera proposée avec 1 à 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass.

Nous devrions en savoir plus très bientôt. Microsoft a promis de dévoiler le prix de la Xbox Series X avant la fin de l’été.

Durant l’interview, Phil Spencer a également évoqué ce que la marque Xbox proposait aux États-Unis avec le programme All-Access. Il permet pour rappel de payer un abonnement avec engagement pour payer la console à moindres frais à l’achat, à l’image des forfaits téléphoniques avec smartphones subventionnés.

Ce genre d’offre pourrait être étendu à de nouvelles régions pour le lancement de la Xbox Series X.