Surface Duo : le smartphone à deux écrans déjà utilisé par le responsable produit de Microsoft

Le responsable de la division produits de Microsoft, Panos Panay, s'est pris en photo avec un Surface Duo, dont la commercialisation est attendue dans les prochains mois.

En octobre dernier, Microsoft profitait de la présentation de la dernière gamme Surface pour dévoiler deux autres appareils au format particulièrement original : le Surface Neo, un PC portable à écran pliable, et le Surface Duo, un smartphone pliable avec deux écrans.

Alors que le développement du premier appareil, qui sera équipé de Windows 10X, a été mis en pause, ce n’est pas le cas du Surface Duo. En effet, on apprenait mi-juin que Microsoft avait mis les bouchées doubles pour son smartphone à deux volets. Selon les informations du journaliste Zac Bowden de Windows Central, Microsoft aimerait même lancer son smartphone avant le Galaxy Fold 2, le futur smartphone à écran pliant de Samsung. Or, celui-ci devrait être présenté officiellement le 5 août prochain.

Panos Panay déjà en possession d’un Surface Duo

Si Microsoft avait d’abord communiqué sur un lancement du Surface Duo pour les fêtes de fin d’année, il semble donc que la division des produits grand public de Microsoft soit en branle-bas de combat depuis quelques mois.

Ce mercredi, c’est Panos Panay, responsable de la division, qui a ainsi publié sur Twitter une photo de lui tenant le Surface Duo dans les mains.

Répondant à John Wiese, stratégiste chez Microsoft, qui indiquait avoir revu la vidéo de présentation du smartphone et être particulièrement impatient, Panos Panays indique : « je suis très excité aussi, John ».

Le fait que Panos Panay ait d’ores et déjà accès à un modèle de Microsoft Surface Duo peut indiquer que le smartphone à double écran est déjà entré en production. Il pourrait néanmoins ne s’agir que d’un prototype ou d’une maquette, la photo ne permettant pas de voir les écrans de l’appareil.

Pour rappel, le Microsoft Surface Duo est issu du projet Andromeda de Microsoft. Il s’agira d’un smartphone avec deux écrans de 5,6 pouces qui peut se replier sur lui-même. On en ignore cependant l’ensemble des caractéristiques techniques, même si certaines fuites semblent indiquer qu’il sera doté d’un Snapdragon 855, de 6 Go de RAM et d’une batterie de 3460 mAh. Surtout, l’appareil sera équipé d’Android, une première pour Microsoft depuis la revente des smartphones Nokia à HMD.