Xbox Live Gold : la liste des jeux offerts en août 2020

En attendant une éventuelle refonte de ses services d’abonnement, Microsoft dévoile aujourd’hui la liste des quatre jeux qui seront offerts aux abonnés du Xbox Live Gold en août 2020. Les abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate, qui intègre le Xbox Live Gold, bénéficient aussi de ces jeux.

Les jeux offerts sur Xbox One

C’est un petit mois que nous offre Microsoft ici avec deux jeux Xbox One, mais aussi deux jeux Xbox de première génération. Notez que les jeux offerts « en rétrocompatibilité » restent accessibles même après l’arrêt de l’abonnement.

Portal Knights

Override : Mech City Brawl

MX Unleashed

Red Faction II

Portal Knights est un jeu d’action 3D coopératif où vous allez devoir explorer des dizaines d’îles générées aléatoirement pour améliorer l’équipement de vos personnages. Mentionnons également le jeu Red Faction II qui avait fait les beaux jours de la première Xbox avec ses environnements destructibles.

Comme toujours, ces jeux seront disponibles par vague, d’abord à partir du 1er août pour deux d’entre eux, et à partir du 16 août pour les deux autres.