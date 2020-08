Surface Duo : Microsoft promet 3 ans de mises à jour majeures d’Android

Alors que le Surface Duo est attendu pour la rentrée à un prix inattendu, Android Authority révèle que Microsoft propulsera les mises à jour majeures d’Android pendant trois ans. À l’heure actuelle, seuls Google, Samsung et OnePlus assurent un suivi logiciel aussi long.

Cette année, l’un des smartphones les plus attendus ne vient ni de chez Samsung (si on ne compte pas le Galaxy Z Fold 2) ni de chez Apple. Non, c’est bien Microsoft qui fait son grand retour sur le marché des smartphones et le géant américain ne fait pas les choses à moitié avec le Surface Duo.

Non seulement il mise sur un concept assez inédit de smartphone à deux écrans, mais surtout il adopte Android et admet donc à demi-mot son incapacité à créer un logiciel mobile de son cru suffisamment séduisant pour mettre fin au duopole iOS-Android. On se consolera donc avec l’interface totalement repensée pour prendre en charge le double écran ainsi que les optimisations logicielles nécessaires pour faire tourner correctement les applications sur un tel appareil. Tout cela sera bien entendu à vérifier lors de tests grandeur nature.

Quoi qu’il en soit, Microsoft semble vouloir bien faire les choses et assurera trois ans de mises à jour majeures d’Android. Si l’information en provient pas directement du constructeur, un représentant de la marque a confirmé cette information à nos confrères américains d’Android Authority. En s’astreignant à cette exigence, Microsoft se classe ainsi parmi les constructeurs les plus sérieux avec Samsung et Google (logique). Au regard du prix du Surface Duo, c’est un moindre mal.

Maigre consolation ?

Cette nouvelle consolera peut-être un tout petit peu celles et ceux qui attendaient avec impatience ce Surface Duo. Dévoilé partiellement fin 2019, tous les détails ont été annoncés bien plus discrètement par Microsoft il y a quelques jours. Et au moment de découvrir son prix de vente, ce fut (pour beaucoup) la douche froide : 1400 dollars.

Si Samsung ou Apple commercialisent des modèles a priori moins innovants à des tarifs aussi voire plus élevés (oui on pense au Galaxy S20 Ultra par exemple), la fiche technique du Surface Duo n’est pas non plus très reluisante. À vrai dire, seul le double écran AMOLED, l’interface remaniée et la conception premium plaident en sa faveur. Car pour le reste, le Surface Duo doit se contenter d’une puce Snapdragon 855 sortie début 2019 et n’intègre même pas de capteur photo externe. Ces sacrifices méritent bien trois ans de mise à jour non ?