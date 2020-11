Xbox Series S/X : services, accessoires, avantages… Les petits détails à connaître avant de jouer

Disponibles depuis le 10 novembre, les Xbox Series X et Series S commencent à arriver chez les joueurs. Xbox France a accepté de répondre aux lecteurs de Frandroid sur les nouvelles consoles. Emballage, accessoires, réalité virtuelle et avantages de jouer sur la nouvelle génération : voici les réponses à vos questions.

Pour accompagner la sortie des Xbox Series S et Xbox Series X, Xbox France a répondu aux interrogations des lecteurs de Frandroid récoltées sur notre compte Twitter. Marc Issaly, responsable marketing de la branche gaming, revient sur les questions techniques autour des nouvelles consoles.

Pour aller plus loin

Xbox Series S et X : Microsoft ne donnera aucun chiffre de vente, même si elle bat PlayStation

Nous avons aussi transmis vos questions à Ina Golbert, patronne de Xbox France. Vous retrouverez ses réponses dès dimanche 15 novembre sur notre site.

Accessoires et emballage pour tous

D’où vient l’idée du packaging des Xbox Series S/X qui ressemble un peu à un coffret ?

Marc Issaly : Il a surtout été pensé pour être le plus accessible à tous les joueurs, valides comme avec handicap, qu’ils puissent tous l’ouvrir aisément. C’est ce qui a guidé la conception, à l’image de celle de la manette adaptative. Il fallait que l’on puisse l’ouvrir comme un coffret, avec les autocollants à tirer pour certaines parties, et non en retirant un fourreau où il faut les dix doigts. Là tout peut être enlevé à une main, sans avoir besoin de déchirer quoi que ce soit. C’est à la fois très accessible et très esthétique.

Va-t-on avoir d’autres accessoires PC compatibles sur la Xbox, notamment les joysticks Hotas ?

100 % des accessoires compatibles sur la Xbox One le sont sur la Xbox Series X, les accessoires Xbox comme d’autres marques telles que Nacon ou Thrustmaster. Mais il y a des spécificités selon les fabricants. On veut que l’écosystème Xbox soit le plus ouvert possible. Il ne faut pas hésiter à nous faire remonter les matériels qui pourraient être compatibles ou non.

Qu’en est-il de la meilleure prise en charge des volants de course ?

Je sais que beaucoup de joueurs utilisaient des volants de la Xbox 360 sur la Xbox One, avec des connectiques similaires, mais des fonctionnalités qui n’étaient pas toutes disponibles. Cela risque d’être pareil avec la Xbox Series X. Mais pour les volants récents, nous avons testé et n’avons pas vu de problèmes de rétrocompatibilité.

Peut-on utiliser le capteur Kinect ?

Tout comme la génération précédente, le capteur est compatible avec les jeux Kinect via la rétrocompatibilité, sauf qu’il faut un adaptateur particulier. L’usage aujourd’hui du capteur Kinect est assez limité, puisqu’il n’y a pas eu de nouveau jeu depuis longtemps. Microsoft ne fournit plus l’adaptateur, mais on peut le trouver sur des marketplaces.

Les services et le jeu

Pouvons-nous jouer et participer à un groupe vocal entre les joueurs Xbox One et ceux de la nouvelle génération ?

Oui, j’ai testé. C’est 100 % compatible. J’arrivais juste un peu plus vite dans le lobby.

Est-ce que le partage de compte est toujours possible ?

Absolument. C’est toujours possible. Vous pouvez partager un compte dans le même foyer et jouer aux mêmes jeux.

Est-ce un avantage de jouer sur Xbox Series X par rapport à la Xbox One ?

Pour tous les jeux multijoueurs comme Apex, Call of Duty… qui demandent du cross-platform intérieur à l’écosystème Xbox, tout le monde a le même framerate pour être sur un pied d’égalité. Les joueurs Xbox Series X vont juste avoir plus de réactivité dans les menus et des graphismes plus beaux. Mais ça ne fera pas faire plus de Top 1. S’il y a un léger avantage, c’est sur l’input lag, car on a fait énormément d’effort pour améliorer le retour entre la manette et la console. On a peut-être grappillé quelques millièmes de seconde sur la concurrence qui peuvent faire la différence. Les nouvelles manettes sont plus réactives. C’était important d’avoir la latence la plus basse possible pour le cloud gaming et pouvoir jouer sur smartphone.

La Xbox Series X est puissante. Pourra-t-on imaginer de la réalité virtuelle un jour dessus avec des casques compatibles ?

Actuellement, on n’a rien à ajouter sur la console. La génération précédente avec la One X était déjà très puissante, mais la réalité virtuelle n’est pas un virage qu’on a pris. Nous n’avons aucun doute sur le fait qu’elle est capable de le faire puisque c’est la console la plus puissante. On a déjà tellement de batailles à mener, celle du choix de jouer partout, xCloud, etc. Pour l’instant, ce n’est pas celle qu’on a décidé de mener. On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir. Aujourd’hui, on a décidé de mettre le joueur au cœur de l’équation et plus le hardware.

La prise HDMI d’entrée a disparu. Y a-t-il un autre moyen de relier une box TV à la Series X ?

Malheureusement non. On a évolué depuis l’écosystème de la Xbox One où la console avait été imaginée comme un Home Center, une box de divertissement pour toute la famille qui nécessitait une prise HDMI IN. On ne l’a pas conservée pour ne pas s’encombrer de superflu. Il y a toutes les applications de divertissement nécessaires, mais c’est avant tout une console de jeux.