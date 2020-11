Xbox Series X, cloud gaming, être une femme dans le jeu vidéo… : Ina Gelbert (Xbox France) répond à vos questions

Du cloud gaming au frigo Xbox en passant par son goût pour Assassin's Creed ou le fait d'être une femme dans l'industrie du jeu vidéo, Ina Gelbert, la patronne de Xbox France, a répondu sans détour aux questions que les lecteurs de Frandroid lui ont posées.

Un lancement de console, ça n’arrive pas si souvent. Ina Gelbert a vécu son tout premier en tant que directrice de Xbox France. Les Xbox Series X et Series S sur de bons rails, elle a pris le temps de répondre aux questions que les lecteurs de Frandroid lui ont posées sur nos réseaux sociaux.

Est-ce qu’il est possible d’obtenir aujourd’hui une Xbox Series X si on ne l’avait pas précommandée ?

INA GELBERT : Ça dépend des enseignes. Il y a d’autres stocks qui arrivent aujourd’hui. Les enseignes ont la visibilité sur les stocks qu’elles ont jusqu’à la fin d’année. Elles vont remettre de la disponibilité en fonction des modes de distribution qui sont possibles, si les magasins vont ouvrir avant la fin de l’année. C’est tout ça qui joue, mais il faut rester à l’affût. Il y a d’autres stocks qui vont être mis à disposition maintenant. Quand et chez qui? C’est plutôt une décision des enseignes que de nous.

Peut-on souscrire au Xbox All Access en ce moment ?

Si vous avez commandé chez Micromania, il est possible de transformer une réservation en All Access. Cela est proposé un peu avant d’aller récupérer la console. L’enseigne le fait par vague. En revanche, pour la Fnac, ce sera possible dès la réouverture des espaces dédiés dans les magasins.

Est-ce que les exclusivités Xbox arriveront dans le Game Pass en version mobile sur xCloud ?

Le cloud gaming est intégré au Game Pass Ultimate en version bêta. On ne cesse de l’enrichir. Nous regardons aussi les jeux qui sont joués, la durée, les réactions des joueurs. On compare avec la consommation sur console. Nous continuons d’apprendre de l’expérience du cloud gaming pour définir ce que ce sera vraiment. Peut-être que les exclusivités Day One y seront aussi dans la version finale. On analyse tout ça.

On voit souvent des problèmes de traduction dans la version française des jeux Microsoft. Comment peut-on en signaler ?

Il est vrai qu’on a eu quelques fous rires. Nous avons des actions de notre côté. On nous demande parfois de valider certaines traductions. Certaines sont faites par des personnes de langue maternelle française, d’autres automatiquement. Les jeux « Indie Games » avaient été une fois traduits par « Jeux indiens ». Il faut comprendre qu’il y a énormément de data à traduire à chaque fois. Parfois, on passe à côté. Quand ça nous est remonté, on essaie d’avoir une action rapide.

Qui a eu l’idée du frigo Xbox ?

On a tous eu l’idée, mais là, ce sont les Américains qui ont géré. C’était pour rebondir sur le même après le live. Si nous n’étions pas en confinement, je peux vous dire qu’il y aurait eu un frigo français dans nos locaux, à la Fan Fest ou à la Paris Games Week. Je trouve ça génial que l’on puisse rebondir sur des choses qu’on voit passer sur les réseaux. Comme pour la console qui fumait et de voir le compte officiel qui réagit. C’est ça l’esprit Xbox aussi, pouvoir rigoler de ces choses-là et partager avec la communauté.

Est-ce que c’est compliqué d’être une femme à la tête d’une entreprise de jeux vidéo ?

C’est compliqué pour une raison : c’est d’avoir cette question à chaque fois. En interne chez Microsoft, la question ne s’est jamais posée de savoir si en tant que femme, ça risquait d’être frein dans cette industrie. Quand j’ai pris mes fonctions, la question me dérangeait parce que j’avais l’impression que quelque part, on me mettait toujours ça en face, en me disant « Peut-être que tu as eu le poste parce que tu es une femme. C’est un monde de machos. Est-ce que tu vas t’en sortir ? Etc. ». En fin de compte, je me dis que ça permet juste de soulever le sujet, de dire que c’est quelque chose qui n’est pas encore commun, même si les statistiques disent que la moitié des joueurs sont des joueuses. Mais quand on regarde la représentation des femmes dans l’industrie, on n’y est pas du tout ni même ailleurs.

Comment peut-on se procurer vos baskets ?

Je suis passée par quelqu’un qui fait de la personnalisation de sneakers. J’avais envie d’avoir des baskets aux couleurs de Xbox. On est plusieurs dans l’équipe à s’en être fait faire. C’était une manière de s’approprier un peu ce lancement. On fait toujours des T-shirts, des choses comme ça, mais là, les baskets, c’était l’étape d’après. Elles sont très belles, mais je les garde.

Quel est votre jeu préféré ?

J’aime beaucoup la franchise Assassin’s Creed. J’ai hâte de commencer le dernier (AC Valhalla, ndlr). C’est mon style de jeu, ne serait-ce que pour toute l’ambiance et les personnages qu’il y a dans la licence. Globalement, je trouve ça fabuleux. J’apprends énormément de ce type d’expérience. Et sinon, je suis plus sur des petits jeux. J’ai fait Tell me why, par exemple. C’est ce genre d’aventure qui me plaît énormément. Je vais refaire Ori en 120 Hz aussi. Je ne suis pas forcément dans des jeux de tir.

Un jeu que vous n’avez jamais pris le temps de faire correctement ?

Cuphead ! Je trouve ça très fun, mais je rage dessus. Je n’y arrive pas, vraiment. Je n’avance pas dans ce jeu. Je pense qu’il faudrait que quelqu’un vienne à côté de moi, me fasse passer tous les boss que je n’arrive pas à passer et m’aider juste pour que je puisse me dire à un moment que je suis arrivée au moins à 50% du jeu. Pouvoir me dire « Moi aussi, je l’ai fait ! » J’en rêve.

