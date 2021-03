Auto HDR Preview : Microsoft propose un HDR automatique sur PC sur plus de 1000 jeux

Microsoft va proposer un traitement HDR automatique sur plus de 1000 jeux sur Windows 10.

Depuis le lancement de ses consoles Xbox Series S et Xbox Series X, Microsoft propose d’appliquer un traitement HDR automatiquement sur la plupart des titres Xbox, Xbox 360 ou Xbox One. Pour celles et ceux qui possèdent un téléviseur HDR, cela permet de profiter des effets de lumières et de contrastes, même sur des jeux sortis bien avant l’avènement de ces nouveaux écrans.

Après avoir fait ses armes sur console, la fonction auto HDR va désormais débarquer sur PC. C’est la petite surprise que Microsoft réservait après l’annonce de l’arrivée d’EA Play sur le Xbox Game Pass pour PC. Comme sur Xbox, ce auto HDR est disponible sur des centaines de jeux automatiquement.

Un traitement par IA pour DirectX 11 et 12

Si vous avez un PC équipé d’un moniteur HDR, Microsoft va vous proposer d’activer le HDR automatique pour des centaines de jeux, plus de 1000 en fait, d’après la firme. Cela concerne la plupart des jeux sortis avec DirectX 11 et 12, c’est-à-dire les API lancés avec Windows 7 et Windows 10 respectivement.

Pour démontrer sa technologie, Microsoft met en avant le titre Gears 5 qui propose un traitement HDR natif de la part des développeurs, en plus de l’affichage SDR, pour celles et ceux qui ont un moniteur classique. Microsoft a donc activé son « Auto HDR » sur cette image SDR pour donner l’image centrale. Lorsqu’on la compare avec l’image de droite, le traitement HDR des développeurs, on voit que l’auto HDR fait moins bien, mais apporte tout de même une meilleure dynamique de luminance et de contraste que le simple affichage SDR.

Comment tester l’auto HDR ?

Pour le moment, la preview de Auto HDR est uniquement disponible pour les membres du programme Insider Preview dans le canal Dev, avec la build 21337 ou supérieur. Si c’est votre cas, et que vous avez un moniteur compatible HDR, il suffit de se rendre dans les options d’affichage pour activer l’option Auto HDR.

La firme n’indique pas quand cette nouvelle fonction pourrait sortir pour le grand public. Rien ne presse pour le moment, les écrans de PC compatibles HDR de qualité se font encore plutôt rares.