Par la voix de Jason Ronald, Director of Program Management pour la Xbox Series X, Microsoft en dit plus sur la rétrocompatibilité de la console. Au-delà des jeux Xbox compatibles, la Xbox Series X fera tourner les jeux de façon plus performants.

Depuis l’annonce en 2015 de la rétrocompatibilité Xbox One avec les jeux Xbox 360, Microsoft a fait de cet enjeu son cheval de bataille dans le marché des consoles. Cette annonce marquait l’acte 1 de la stratégie de reconquête mise en œuvre par Phil Spencer qui passera ensuite par le lancement des Xbox One S et Xbox One X, puis du Xbox Game Pass.

Aujourd’hui, Microsoft enfonce le clou en donnant plus de détails autour du programme de rétrocompatibilité de la future Xbox Series X.

Des milliers de jeux déjà compatibles

C’est Jason Ronald, Director of Program Management pour la Xbox Series X, qui explique d’abord que la rétrocompatibilité de la console repose sur des choix d’architecture à la fois logiciels et hardware. Il fait notamment référence à la solution d’hyperviseur déjà développé à l’époque de la Xbox One, et qui est devenu une vraie force technique aujourd’hui pour Microsoft, qui lui permet de réutiliser le travail déjà effectué sur la génération précédente.

La firme annonce que « des milliers de titres sont d’ores et déjà jouables sur Xbox Series X aujourd’hui et cette sélection va des jeux à grand budget aux classiques incontournables, en passant par les coups de cœur de la communauté » et l’équipe a déjà testé les jeux pendant plus de 100 000 heures. Ce chiffre s’élèvera à 200 000 heures à la fin de l’année, au moment du lancement de la console.

Microsoft ne garantit donc pas que l’intégralité de la bibliothèque Xbox One sera compatible, mais l’écrasante majorité des jeux devraient l’être dès le lancement. Les autres feront figure d’exceptions.

Des jeux améliorés automatiquement

Les jeux rétrocompatibles tournent de façon native sur la Xbox Series X. Cela signifie qu’ils peuvent puiser pleinement dans la puissance de la console pour proposer de meilleures performances, et bien sûr la rapidité de son stockage SSD NVME, qui réduira radicalement le temps de chargement des jeux.

Évidemment, les jeux ne proposeront pas d’un coup les mêmes graphismes qu’un jeu complètement développé avec la Xbox Series X en tête, mais cela permettra aux jeux de tourner mieux qu’ils ne le faisaient sur Xbox One. En d’autres termes, un jeu Xbox One qui ne tenait pas la définition ou un framerate constants pourra le faire sur Xbox Series X, sans modification du code.

Confiant, Microsoft en profite pour envoyer une petite pique à son concurrent direct, la Xbox Series X n’utilise « pas de mode boost, pas de down clocking (sous-fréquençage) », les deux méthodes justement utilisées par Sony pour sa PlayStation 4 Pro et sa PlayStation 5.

HDR et passage à 120 FPS pour certains jeux

Microsoft ne s’arrête pas là. L’équipe en charge de la rétrocompatibilité annonce également avoir développé un moyen d’utiliser la puissance supplémentaire de la Xbox Series X pour proposer un traitement HDR automatique sur les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One compatibles. Comme la machine se charge directement du traitement, les développeurs n’ont pas besoin de modifier le code source du jeu pour le rendre compatible HDR.

Comme Microsoft le proposait déjà avec la Xbox One X, une sélection de jeux sera en plus améliorée par cette équipe dédiée à la compatibilité. Aujourd’hui par exemple, les meilleurs versions jouables de Red Dead Redemption 1 et Final Fantasy XIII sont les versions Xbox 360 de ces jeux tournant sur Xbox One X.

Les mêmes techniques seront utilisées pour permettre à des jeux de passer en 4K, avec un filtrage anisotrope supplémentaire, une meilleure qualité d’image, et un passage de certains titres de 30 à 60 images par seconde, et de 60 à 120 images par seconde.

De belles promesses, en attendant la présentation des jeux maison pensés pour la Xbox Series X et qui, eux, pourraient connaître quelques retards. Un événement est toutefois prévu en juillet.