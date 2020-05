Pas de retard pour la Xbox Series X, mais des incertitudes sur les jeux à cause du coronavirus

Le patron de Xbox explique que la Xbox Series X ne verra pas son lancement repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Cependant, il admet avoir moins de certitudes sur le développement des jeux de la console.

La Xbox Series X, prochaine console de jeux de Microsoft, sortira bel et bien dans les temps, malgré la pandémie de Covid-19 qui ébranle l’année 2020. C’est en effet ce qu’a annoncé Phil Spencer, le patron de Xbox dans une interview accordée à CNBC. « Dans l’ensemble, je pense que nous sommes en phase avec nos prévisions » a-t-il indiqué à la chaîne TV américaine. Il ajoute par ailleurs que « les équipes font un très bon travail pour maintenir notre hardware sur la bonne voie ».

Pour aller plus loin

PS5 et Xbox Series X : les consoles next gen sont des PC à plus de 1300 euros

Bonne nouvelle donc. À cet égard, rappelons que Microsoft évoque une sortie à la fin de l’année 2020, sans doute dans le courant du mois de novembre afin de bien préparer la période des fêtes en décembre.

Des retards possibles sur les jeux

Toutefois, sans non plus tirer la sonnette d’alarme, Phil Spencer émet quelques doutes quant au respect des délais envisagés pour les jeux de la Xbox Series X. « Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production de jeux, pour être honnête », admet le responsable tout en soulignant que « la production de jeux est une activité de divertissement à grande échelle maintenant, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, qui construisent des ressources, qui participent à la créativité ».

Il faut dire que les développeurs de jeux actuellement sont obligés de travailler depuis leurs foyers respectifs tout en s’échangeant des fichiers qui, on l’imagine, sont très volumineux. Maintenir un rythme de production normal à ce stade-là représente un défi de taille.

En ce qui concerne la production de jeux, nous apprenons tous les jours. Je suis toujours confiant, mais je dois aussi m’assurer que la sécurité des équipes est la chose la plus importante, et ne pas pousser indûment quand les choses ne sont pas prêtes.

Pour l’instant, Microsoft s’est engagé à ce que le jeu Halo Infinite soit disponible au lancement de la Xbox Series X et, a priori, cela reste inchangé. Pour le reste, l’entreprise va dévoiler dans quelques jours le catalogue des jeux de développeurs tiers censés accompagner les début de la console.