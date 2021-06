La Xbox Series propose du jeu en ligne et un suivi très précis de vos réussites vidéoludiques. Pour ne pas les fondre avec celles d'un autre membres de la famille, créer un compte utilisateur par joueur est une nécessité presque impérieuse. Alors comment ajouter des comptes supplémentaires sur Xbox ? Suivez le guide, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Quand vous vous connectez à votre Xbox Series X ou Series S, la console affiche un menu qui peut être personnalisé, des statistiques pour chacun des jeux installés et vous met en lien avec votre liste d’amis pour communiquer et jouer avec eux en ligne. Autant d’éléments qui peuvent être très différents d’un joueur à l’autre au sein d’une même famille. Pour un usage bien plus personnalisé, il suffit de créer un profil par gamer, en plus de celui de l’utilisateur principal. Une démarche très simple à mettre en œuvre que nous vous détaillons ci-dessous.

Comment ajouter des comptes supplémentaires sur Xbox ?

Avant toute chose, le propriétaire du nouveau compte doit disposer d’une adresse mail pour disposer d’un compte Microsoft. Si ce n’est pas encore le cas, il faut en créer une avant ou durant la procédure qui suit. Si le compte à créer est celui d’un enfant, pensez à consulter notre tutoriel sur le contrôle parental Xbox.

Lancez le guide Xbox en appuyant sur le bouton Xbox sur la manette de la console

en appuyant sur le bouton Xbox sur la manette de la console Dans le guide Xbox , choisissez Profil et système

, choisissez Puis allez dans Ajouter ou basculer

La console vous demande d’entrer l’adresse mail d’un compte Microsoft

Si vous n’en avez pas encore, sélectionnez Obtenir une nouvelle adresse e-mail pour le créer

Une fois l’adresse mail du nouveau compte entrée, le mot de passe vous sera demandé

Entrez ensuite votre Gamertag et validez

Après avoir lu et accepté les conditions d’utilisations, vous n’avez plus qu’à configurer vos préférences de Connexion et sécurité

Chaque membre de la famille va pouvoir maintenant avoir son propre compte et son propre espace gaming à personnaliser sur la Xbox One ou Xbox Series.