Outlook pour iOS et Android vous permettra de dicter des e-mails

A l'instar du mode dictée pour les utilisateur d'iPhone, il sera possible avec Microsoft Outlook de parler à votre téléphone. Celui-ci retranscrira ce que vous dites afin de rédiger votre mail.

Microsoft a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement vocal et de transcription sur son application Microsoft Office pour Android. La fonctionnalité permet d’enregistrer et de transcrire des enregistrements vocaux. Désormais, c’est au tour d’Outlook de subir quelques changements, avec de nouvelles fonctionnalités aussi bien pour iOS que pour Android. La firme de Redmond ajoute des options vocales dans Outlook qui permettront aux utilisateurs d’écrire des e-mails, d’organiser des réunions, et de faire des recherches à l’aide de leur voix.

Pour le moment, ces nouvelles fonctionnalités vocales ne sont disponibles que sur l’application Outlook pour iOS. Mais Microsoft prévoit de les publier bientôt sur l’application Android.

Comment ça marche ?

Pour émettre des commandes vocales, il suffira d’appuyer sur l’icône « + » dans le coin inférieur droit de l’application, puis de sélectionner l’icône du microphone pour déclencher Cortana, nom de l’assistant personnel intelligent développé par Microsoft. Après quoi, il sera possible de demander à Cortana des choses du type, « quand est ma prochaine réunion », ou encore « organiser une réunion avec ». Si vous souhaitez rechercher des e-mails spécifiques, vous pourrez demander « Rechercher les e-mails envoyés à » ou « Rechercher les e-mails avec pièces jointes provenant de ».

Si vous utilisez Microsoft 365, vous pourrez également bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de dictée dans Outlook mobile. Celle-ci est par ailleurs déjà disponible sur Work et Outlook pour ordinateur. Elle vous permet de répondre rapidement aux e-mails ou d’en rédiger de nouveaux avec votre voix. A noter que la fonctionnalité reconnaît les noms des personnes de votre liste de contacts, rendant ainsi les chances de faire des fautes en dictant vos e-mails faibles. De quoi rassurer les utilisateurs d’iPhone désireux de tester cette option…