Xbox Game Pass : Microsoft réfléchit à de nouveaux abonnements

Lors d'un événement "What's next for gaming ?", Microsoft a donné sa feuille de route pour les prochains mois autour notamment du Xbox Game Pass et de son service de cloud gaming. Des changements stratégiques et fonctionnels, ainsi qu'une ouverture plus large à l'international et à de nouveaux supports qui poussent l'entreprise à une réflexion autour de ses offres sur abonnement.

Ce n’est un secret pour personne, le Game Pass est devenu la poule aux œufs d’or pour Xbox. Son précieux. Depuis son introduction fin 2017, le service a attiré plus de 18 millions d’utilisateurs. Prévu initialement sur la gamme Xbox One, il s’est étendu aux PC Windows 10 et désormais aux smartphones sous Android ou aux appareils Apple via les navigateurs par l’intermédiaire de son offre Xbox Cloud Gaming.

Chez Xbox, on ne cache pas que le service sur abonnement ne cesse de progresser pour servir de point d’intérêt et d’entrée pour les trois milliards de joueurs que le monde compte. Pour les séduire, la firme met le paquet dans le catalogue (plus d’une centaine de jeux disponibles dont des nouveautés dès leur sortie, des partenariats avec EA Play, le plein de studios maison et de développeurs indépendants), sur les fonctionnalités (l’ajout des contrôles tactiles sur smartphone en cloud, les recherches de jeux par goût ou pour trouver vos amis, ceux pour jouer ensemble, etc.). « Notre volonté est de continuellement trouver de nouvelles façons d’ajouter de la valeur aux Xbox Game Pass et de le rendre facile pour les joueurs de trouver des jeux et de jouer avec leurs amis », clame-t-on du côté de la marque au X.

Trois offres et bien plus encore à venir…