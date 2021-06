Xbox pique les idées et les grands noms de Google Stadia (et même Kojima ?)

Microsoft va développer des jeux vidéo pensés pour le cloud gaming répondant à la promesse initiale de Google Stadia. L'un de ces jeux pourrait être conçu par Hideo Kojima.

Après un E3 2021 historique pour Microsoft, les équipes de Xbox recommencent à bosser sur leur avenir qui serait dans le cloud. Plus précisément, l’équipe Xbox Game Studios Publishing en charge de travailler avec des studios externes, c’est eux qui portent les projets Contraband avec Avalanche Studios, Flight Simulator avec Asobo et Tell Me Why avec DontNod par exemple, va déployer une nouvelle équipe pour trouver des pépites conçues pour le cloud.

Si cette promesse vous dit quelque chose, c’est normal. C’est ce que promettait Google Stadia à l’origine, bien avant de fermer ses studios de développement. Difficile de savoir quel budget va exactement débloquer Google pour atteindre son objectif, mais les ambitions de Microsoft semble bien plus convertissables. Depuis plusieurs mois, la firme de Redmond a largement prouvé qu’elle alignait désormais ses grandes ambitions dans le jeu vidéo avec les finances du groupe.

Pour illustrer le regain d’intérêt pour des partenariats avec des studios externes, Microsoft a relancé le compte Twitter officiel des équipes Xbox Game Studios Publishing et la première annonce est de taille.

Our team focuses on three pillars in our games: Community, Innovation and Inclusivity. Today, @K2TheSwift joins us in XGS Publishing to accelerate our Innovation and collaborate with independent studios to build games for the cloud.

Welcome to the team, Kim! pic.twitter.com/pM3E5Xxyrt

— Xbox Game Studios Publishing (@XboxPublishing) June 21, 2021