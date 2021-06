Xbox annonce des moniteurs certifiés et compatibles avec les Xbox Series X|S

Certains moniteurs conçus par Philips, Asus ou encore Acer vont profiter de la certification "Designed for Xbox" afin de montrer leur compatibilité avec les Xbox Series X|S. Et peut-être plus encore...

En septembre dernier, Xbox a annoncé le lancement du programme Designed for Xbox pour assurer aux acheteurs la compatibilité du produit (casque, souris, manette, volant…) avec les consoles de dernière génération notamment. Un macaron vert apposé sur la boîte assure alors la validité et le fonctionnement impeccable des accessoires concernés, notamment sur les Xbox Series X|S.

Le fabricant américain va plus loin. Il a indiqué avoir travaillé avec de nombreux partenaires pour assurer une compatibilité encore plus large des produits pouvant mettre en avant les qualités des consoles au X.

Des moniteurs certifiés pour la puissance et les performances

Aux 34 marques initiales (dont Razer, Nacon, WD_Black, Logitech, Turtle Beach, Astro, Bang & Olufsen, Thrustmaster, etc.), viennent s’ajouter de nouveaux noms : Philips, Asus et Acer. Les trois constructeurs ont travaillé en étroite collaboration avec Xbox pour valider des moniteurs de jeu capables de supporter au minimum la 4 K 120 Hz, le HDR ou encore le taux de rafraîchissement variable (VRR). « Aider les fans de Xbox à trouver le moniteur idéal (…) et tirer pleinement parti de la Xbox Series X|S et du HDMI 2.1 », promet ainsi Xbox.

Mais cela ne s’arrête pas là. En plus du badge vert sur la boîte, les moniteurs Philips, Asus et Acer vont également placarder le message « Fonctionnalités de jeu pour Xbox ». Cela signifiera notamment que le moniteur est apte à valoriser la vitesse et les performances des dernières consoles de Microsoft.

Mais, avec les dernières annonces de Xbox de porter le cloud sur les téléviseurs et les moniteurs, on peut aussi voir ici les prémices des appareils compatibles avec le service Xbox Cloud Gaming à venir. Un service désormais boosté par… des Xbox Series X|S. De là à voir un début de certification d’écran prêt pour profiter pleinement du jeu en 4K dans le nuage…

Les premiers moniteurs certifiés

Microsoft a dévoilé de premiers moniteurs certifiés Designed for Xbox. Une façon de valoriser des moniteurs pour ses consoles quand Sony a la possibilité d’optimiser ses propres écrans pour sa PlayStation 5 et d’inciter à rester dans son écosystème pour jouer dans les meilleures conditions. La Xbox voit encore plus large et les marques ont promis d’autres références compatibles à venir. Un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde.

Asus Strix Xbox Edition XG43UQ 43″ : un écran 4K UHD avec un temps de réponse d’image de 1 ms. Il est doté d’un mode Xbox pour paramétrer au mieux les couleurs, le contraste et les teintes quand il est raccordé à une Xbox Series X|S. Il compte également sur l’AMD FreeSync Premium Pro pour éviter les saccades de jeu.