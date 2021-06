Xbox vous offre trois jeux à tester gratuitement ce week-end

Jusqu'au lundi 28 juin 8h59, vous pouvez tester gratuitement Saints Row IV: Re-Elected, Overwatch Origins Edition et Warhammer: Vermintide 2 sur votre Xbox One ou Xbox Series X|S. Il faut simplement être abonné Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate.

La fête du jeu vidéo continue en cette fin juin. Après l’E3 et en attendant les prochaines conférences du Summer Game Fest, Xbox poursuit la distribution de ses cadeaux aux joueurs.

Ce week-end et jusqu’au lundi 28 juin 8h59, vous pouvez télécharger gratuitement plusieurs jeux pour les tester. Une seule condition : être abonné au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate.

Trois jeux à (re)découvrir

Cette nouvelle édition du Jours de jeu gratuit propose trois titres à installer :

Saints Row IV: Re-Elected

Overwatch Origins Edition

Warhammer: Vermintide 2

Ce ne sont pas là des jeux récents, mais ils ont le mérite d’être proposés à l’essai. Et il y en a pour tous les goûts. Saints Row IV (Xbox 360/Xbox One) est un nouvel opus de la saga barré dans lequel vous incarnez le chef des Saints devenu président des États-Unis. Des armes improbables, des superpouvoirs et du gameplay musclé sont au programme.

On ne présente plus Overwatch, le jeu de tir en équipe. Avec le cross-play, vous allez pouvoir affronter tous vos amis sur d’autres plateformes. Vous n’avez plus qu’à choisir votre personnage. Autre jeu en coopération proposé, Warhammer : Vermintide 2. Ce jeu de combat à la 1ère personne vous emmène sur le champ de bataille face aux forces du Chaos et des Skavens. De nouvelles armes, de nouvelles carrières et un système de butin amélioré sont au programme.

Comment en profiter ?

Rendez-vous sur la page de l’opération.

Connectez-vous à votre compte. L’option d’installation apparaît alors.

Sur votre console, allez dans l’espace membre Gold et téléchargez le jeu.

Une fois testé, si le jeu vous intéresse, vous bénéficierez d’une remise pour l’obtenir définitivement (par exemple, 67 % de remise sur Overwatch Origins Legendary Edition qui tombe à 19,79 euros).