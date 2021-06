Xbox Game Pass : Space Jam et LeBron James s’invitent en avant-première

Le Xbox Game Pass de juillet commence doucement à se remplir après les premières annonces lors du showcase Xbox-Bethesda de l’E3. Ce mercredi, parmi les jeux ajoutés le mois prochain, la branche gaming de Microsoft a annoncé l’arrivée de Space Jam dès le 1er juillet, en exclusivité temporaire pour les abonnés au Game Pass Ultimate.

C’est un sacré beau panier marqué par Xbox dans sa volonté de valoriser un peu plus son abonnement Game Pass. Non content d’avoir mis le paquet en termes d’annonces lors du dernier E3 avec une série impressionnante de titres à venir et la promesse de le voir apparaître sur tous les supports possibles comme les écrans TV, le fabricant veut lui insuffler un vent de différence dans l’offre de service à ses abonnés.

Et cela commence dès juillet avec l’arrivée en exclusivité temporaire du jeu Space Jam : A New Legacy tiré du film du même nom qui arrive sur les écrans le 16 juillet prochain. Le jeu sera lui disponible dès le 1er juillet pour les abonnés au Xbox Game Pass.

Un jeu pour les fans, par les fans

L’annonce est accompagnée d’une vidéo pour dévoiler un peu plus du gameplay qui met en scène Bugs Bunny. Mais le célèbre lapin cartoon fait cette fois équipe avec LeBron James, la star des Los Angeles Lakers qui succèdent près de 25 ans plus tard à Michael Jordan.

Le jeu a été inspiré par le film, mais aussi par les suggestions des joueurs qui ont remporté un concours. Ils ont ainsi pu influencer la création du logo, de la trame du jeu et son style très rétro qui n’est pas sans rappeler les jeux arcade des années 1990. Space Jam est donc présenté comme un mélange de « beat’em up classique avec des mécaniques de jeux particulières » et va mettre en scène les célèbres personnages de Looney Tunes venus épauler LeBron James face à la Goon Squad.

Une offre pour les abonnés au Game Pass Ultimate

Pour pouvoir tâter du ballon avec LeBron et ses amis, il faudra donc être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. À compter du 1er juillet, rendez-vous dans le Game Pass Ultimate Perks, le programme d’avantages gratuit pour les membres Ultimate. C’est dans cet espace dédié que l’on peut retrouver des modules supplémentaires, des offres partenaires, des contenus spécifiques et bien plus encore.

Pour ajouter le jeu, il faudra donc se rendre dans la partie Avantages dans l’onglet Xbox Game Pass de l’interface de la console, sur l’application Xbox pour PC WIndows 10 ou bien dans l’app Xbox Game Pass sur iOS et Android.

Les autres joueurs et abonnés au Xbox Game Pass classique devront patienter jusqu’au 15 juillet pour profiter du jeu.

Les jeux de juillet dans le Xbox Game Pass

Alors que Xbox a l’habitude de dévoiler deux salves de jeux ajoutés chaque mois, la première liste dès le 1er juillet est déjà intéressante avec notamment l’excellent Limbo. Le cloud gaming, qui bénéficie enfin de la puissance de console Xbox Series X, voit aussi son réservoir de titres grossir.

Space Jam : A New Legacy – 1er juillet (Ultimate Perks)

Gang Beasts (console, PC, cloud) – 1er juillet

Immortal Realms : Vampire Wars (console, PC, cloud) – 1er juillet

Limbo (console, PC, cloud) – 1er juillet

Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts (cloud) – 1er juillet

Bug Fables : The Everlasting Sapling (console, PC, cloud) – 1er juillet

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series) – 27 juillet

The Ascent (console, PC) – 29 juillet

À cette liste s’ajoutent huit jeux qui vont profiter des contrôles tactiles en cloud gaming :

Dirt 5

Double Kick Heroes

Eastshade

Empire of Sin

Haven

Octopath Traveler

Torchlight III

Yakuza: Like a Dragon

À noter que d’autres jeux s’ajoutent en cette fin de juin :

Worms Rumble (console, PC , cloud) – Disponible

Sea of Thieves : A Pirate’s Life (extension gratuite avec l’arrivée de Jack Sparrow – console, PC, cloud) – Disponible

Iron Harvest (PC) – 24 juin

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered (EA Play – console et PC) – 24 juin

Prodeus (PC) – 24 juin

Ils quittent le Xbox Game Pass au 30 juin :

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Console, and PC)

Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Console, and PC)

Mistover (PC)

Monster Hunter World (Cloud and Console)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Outer Wilds (Cloud and Console)

Soulcalibur VI (Console)

The Messenger (Cloud, Console, and PC)

Vous pouvez toujours les acheter dans le Store avec une réduction de 20 %.

