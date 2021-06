À chaque mois sa fournée de jeux Games With Gold offerts aux abonnés au Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate. Pour juin, votre cœur va osciller entre le bien et le mal, sauver le monde du chaos dans Shadows : Awakening ou devenir un superhéros du côté obscur dans Injustice : Gods Among Us notamment.

Juin approche, c’est bientôt l’heure pour Microsoft d’ajouter de nouveaux jeux Games With Gold offerts à ses abonnés aux Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Les jeux Games With Gold offerts en juin 2021

The King’s Bird (Xbox One) – Du 1er au 30 juin

NeoGeo Battle Coliseum (Xbox 360) – Du 1er au 15 juin

Shadows: Awakening (Xbox One) – Du 16 juin au 15 juillet

Injustice : Gods Among Us (Xbox 360) – Du 16 au 30 juin

Pour attendre l’été, vous pourrez laisser parler votre côté artistique avec The King’s Bird, un jeu de plateforme dans lequel vous devez échapper à un tyran et découvrir la vérité. Plus exigeant sur le gameplay, mais tout aussi visuellement intrigant, Shadows : Awakening est une aventure épique aux Royaumes Hérétiques. Vous allez devoir rassembler vos troupes pour contrôler des héros et leurs pouvoirs face à un étrange démon.

Si vous préférez incarner un super-héros, vous muer en Batman, Wonder Woman, Harley Quinn ou encore Cyborg et Lex Luthor, le combat vous attend dans Injustice : Gods among us. Choisissez le camp du bien ou du mal et affrontez les personnages iconiques de DC Comics.

Vous pouvez aussi vous laisser porter par le combat stratégique de NeoGeo Battle Coliseum, avec les héros emblématiques de la Neo Geo qui s’affrontent et vous laissent la possibilité de changer de personnages en cours de baston.