Motorola Edge 20 : trois smartphones qui marquent le retour de Moto

Motorola vient de présenter trois nouveaux smartphones, les Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro. Trois produits pertinents qui veulent marquer un retour en force de la marque iconique.

Marque historique pionnière de la téléphonie mobile, Motorola est passée par des hauts et des bas et a notamment raté le coche du smartphone, ce qui lui a valu de changer de mains à de multiples reprises en quelques années. Après un bref passage chez Google, Motorola est désormais aux mains de Lenovo qui a mis un certain temps avant de lui trouver une identité qui fait mouche. Mais avec la nouvelle gamme Edge 20, Motorola montre sa volonté de revenir en force sur le marché et concurrencer les géants chinois comme Xiaomi (aujourd’hui numéro 2 en Europe).

Une base similaire

La gamme Motorola Edge 20 est composée de trois smartphones : le Edge 20, le Edge 20 Lite et le Edge 20 Pro. Tous trois partagent une base commune et déclinent leurs forces sur certaines caractéristiques pour se montrer compétitifs dans leur fourchette tarifaire respective.

Ainsi, les trois smartphones partagent le même écran OLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ et compatible HDR10+. Ou presque le même puisque le Edge 20 Lite s’arrête à un taux de rafraîchissement de 90 Hz (ce qui est déjà très bien, surtout à petit prix), tandis que les deux autres montent à 144 Hz.

L’autre caractéristique commune entre les deux téléphones est à chercher du côté de l’appareil photo. On retrouve un capteur selfie de 32 Mpx à l’avant et un capteur principal de 108 Mpx à l’arrière.

Edge 20 Lite : peut-être un peu trop léger

L’entrée de gamme mise sur son tarif abordable pour séduire, mais à 369 euros, le Motorola Edge 20 Lite va devoir se faire une place sur un segment ultra concurrentiel où Xiaomi règne en maître. Pourtant, ce smartphone n’embarque qu’un SoC MediaTek Dimensity 720, sorti l’année dernière et équipant déjà des téléphones bien moins chers. Nous avons eu l’occasion de le prendre en main quelques minutes, et il reste fluide sur un usage simple avec ses 8 Go de RAM, c’est donc surtout sur les tâches gourmandes que l’on sentira ce retard technologique.

Pour se démarquer, le Motorola Edge 20 Lite mise donc plutôt sur sa grosse batterie de 5000 mAh capable de se recharger rapidement à 30 W (26 minutes pour 50 %), la présence d’une prise jack et d’un port microSD et sa partie photo. Au capteur principal s’adjoint un module ultra grand-angle de 8 Mpx avec une fonction de macrophotographie. On attendra un test complet pour se prononcer sur sa qualité.

Edge 20 : le nouveau champion du milieu de gamme ?

Véritable cœur de cette gamme, le Motorola Edge 20 est sans conteste le modèle le plus intéressant des trois. Proposé à 499 euros, il vient jouer sur le terrain du récent OnePlus Nord 2 (du moins dans sa configuration la plus poussée) et s’annonce, sur le papier tout du moins, capable de le surpasser.

Tout d’abord, Motorola joue la carte du design avec un téléphone de 6,99 mm d’épaisseur qui reste malgré cela agréable en main et une coque au revêtement mat. Notre seul reproche concernant ce design serait à propos du bloc photo très proéminent, rendant le téléphone instable sur une surface plane.

Son deuxième atout est sa fiche technique. Avec un Soc Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM, il devrait se montrer plus puissant et plus économe en énergie que la concurrence. Cette puce dispose par ailleurs d’un meilleur ISP pour améliorer la partie photo, point sur lequel Motorola met particulièrement l’accent.

En plus du capteur principal de 108 Mpx, on retrouve un ultra grand-angle de 16 Mpx et un téléphoto x3 de 8 Mpx stabilisé optiquement. Les quelques photos que nous avons eu l’occasion de prendre semblaient très propres pour cette gamme de prix, mais il faudra une nouvelle fois attendre notre test complet pour un avis définitif sur le sujet.

Sa batterie de 4000 mAh semble peut-être un brin légère sur le papier, mais couplée à la recharge 30 W et de bonnes optimisations, cela pourra faire l’affaire.

Edge 20 Pro : la vitrine

Enfin, cette gamme se complète avec le Motorola Edge 20 Pro qui se veut la vitrine du constructeur (sans aller tutoyer l’ultra haut de gamme au tarif prohibitif). On retrouve à son bord un Snapdragon 870 couplé à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un zoom périscopique x5 de 8 Mpx (toujours stabilisé) en plus du grand-angle de 108 Mpx, de l’ultra grand-angle de 16 Mpx et d’une batterie de 4500 mAh (avec charge 30 W).

Le tout est attendu à 699 euros. Là encore, il va devoir convaincre face au très bon Xiaomi Mi 11 entre autres.

Des smartphones idéals pour les pros

En dehors de ces caractéristiques qui visent à séduire le grand public, Motorola mise aussi sur un usage professionnel. Ils sont non seulement certifiés Android Enterprise Recommended, mais ils profitent également d’une couche de sécurité supplémentaire. Pas sûr qu’elle aurait suffi à bloquer Pegasus, mais c’est toujours bon à prendre.

Enfin, le mode Ready For permet de connecter facilement son smartphone à un écran, que ce soit sans fil ou avec, afin de retrouver un écosystème adapté au travail, proche d’un affichage PC. L’équivalent du mode DeX de Samsung. Le Motorola Edge 20 Pro est d’ailleurs fourni avec un câble USB-C vers HDMI pour en profiter dans les meilleures conditions sans achat supplémentaire.

Rendez-vous en septembre

Les Motorola Edge 20 Lite et Edge 20 seront respectivement disponibles à 369 et 499 euros le 3 septembre 2021, tandis que le Motorola Edge 20 Pro arrivera une semaine plus tard, le 10 septembre, à 699 euros.