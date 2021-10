Motorola revient avec une tablette au tarif très accessible

Motorola annonce l'arrivée d'une tablette sur le marché indien le 2 octobre. Il s'agit de la Moto Tab G20, une entrée de gamme à tous les niveaux.

Alors que les tablettes avaient connu un léger creux ces dernières années, voici que les constructeurs se bousculent à nouveau au portillon. Après les nouveaux iPad d’Apple, la Samsung Galaxy Tab S7 FE, ou encore la Pad 5 de Xiaomi, voici que Motorola, après des années sans tablette, veut se relancer sur le marché, avec la Moto Tab G20. Celle-ci vient d’être officialisée sur le marché indien.

L’entrée de gamme en ligne de mire

Sans se mentir, la fiche technique de cette tablette vise clairement l’entrée de gamme. Afin de vous donner une idée de ce que réserve l’appareil, nous pourrions essayer de la comparer au nouvel iPad mini d’Apple. Les dimensions de la tablette (199.1 × 121.8 × 8.15 mm) sont plus ou moins proches de l’ardoise de la pomme (195,4 x 134,8 x 6,3 mm), sans non plus s’approcher de la finesse du design d’Apple.

Bien qu’étant plus lourde avec ses 305 grammes, elle propose une diagonale de 8 pouces, avec un ratio légèrement plus petit que celui de l’iPad mini. Toutefois, la comparaison s’arrête là avec l’écran. Celui-ci n’est doté que d’une définition HD+ en 16:10, le tout proposé en LCD IPS. Les bordures sont bien visibles avec un ratio-écran/corps de 85 %.

Le strict minimum, mais à très petit prix

La partie optique est servie par une caméra de 5 mégapixels à l’arrière et une autre à l’avant de 2 mégapixels. Le strict minimum en somme. Il sera tout de même possible de tourner en 1080p / 30 fps avec la caméra avant.

La Moto s’appuie sur un SoC MediaTEk Helio P22T, 3 Go de Ram, 32 Go de stockage (c’est peu, mais il est possible de l’étendre en microSD jusqu’à 2 To), une batterie de 5100 mAh et une charge en USB-C de 10 W.

Signalons également la présence d’un port jack, d’une connectivité Bluetooth 5.0, Wifi 5 et une compatibilité GPS. Si l’on ne connait pas encore la disponibilité de la Moto Tab G20 en France, on sait seulement que les précommandes en Inde s’ouvriront le 2 octobre. Elle y est affichée à un tarif de 10999 roupies, soit 128 euros HT. Si elle arrive sur le marché français, il faudra donc sans doute l’attendre à un tarif supérieur.