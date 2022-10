Capteur 200 Mpx et charge 125 W : la nouvelle gamme Motorola Edge30 passe la vitesse supérieure

200 mégapixels : c'est la taille record du capteur principal du tout nouveau Motorola Edge30 Ultra. Et le reste de la gamme a aussi de solides arguments en sa faveur.

Cet automne, Motorola revient avec trois nouveaux smartphones : le Edge30 Ultra, le Edge30 Fusion et le Edge30 neo. Trois produits dont le prix ne dépasse pas les 899 euros pour le plus haut de gamme. Des prix très raisonnables au vu de leurs fiches techniques complètes. De plus, jusqu’au 13 novembre inclus, les trois smartphones bénéficient d’une offre de remboursement pouvant atteindre 100 euros et d’un Lenovo Smart Clock 2 offert. Petit tour des performances inédites de ces trois nouveaux terminaux.

Motorola Edge30 Ultra : un module photo exceptionnel

Le produit le plus haut de gamme de cette nouvelle série se positionne comme un terminal ultra premium, mais pas son prix. Pour 899 euros, le Motorola Edge30 Ultra s’adresse aux utilisateurs exigeants et aux photographes pointilleux. Il y a bien sûr son design élégant, avec ses bords très fins, sont dos en aluminium brossé et son poinçon très discret à l’avant.

Mais s’il y a bien un point qui différencie le Motorola Edge30 Ultra des autres, c’est indéniablement son capteur principal de 200 mégapixels, une première dans le monde du smartphone. À cela, il faut ajouter un second module de 50 mégapixels permettant de réaliser des photos en ultra grand-angle et en macro. Le dernier capteur de 12 mégapixels permet d’obtenir un zoom x2. Notons également la présence d’une stabilisation optique qui assure, en vidéo et en photo, des images nettes et sans flou de bougé dans les situations de faible luminosité.

À l’avant, c’est une caméra selfie de 60 mégapixels qui équipe ce terminal. Là encore, le choix fait par Motorola est plutôt unique puisqu’une telle définition à l’avant d’un smartphone reste exceptionnelle.

Pour appuyer cette puissance photographique, le constructeur américain a musclé le reste des caractéristiques de son smartphone, à commencer par l’écran. La dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz promet autant une qualité visuelle excellente qu’une fluidité à toute épreuve. Côté puissance de traitement, on retrouve le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. De quoi faire tourner toutes vos applications simultanément et lancer les jeux les plus gourmands.

Il faut enfin souligner la belle autonomie de ce mobile qui profite d’une large batterie de 4610 mAh et d’une charge ultra-rapide de 125 W. La promesse ? Une journée d’autonomie avec seulement 7 minutes de charge grâce à la technologie TurboPower. Le Motorola Edge30 Ultra peut enfin se charger sans fil à une vitesse de 50 W.

Motorola Edge30 Fusion : le parfait entre-deux

Si vous cherchez un produit un peu plus abordable, mais presque tout aussi puissant, c’est vers le Motorola Edge30 Fusion qu’il faut se tourner. Dans son aspect, le Edge30 Fusion ressemble comme deux gouttes d’eau à son grand frère. Là encore, l’aluminium brossé habille le dos de l’appareil.

Le Motorola Edge30 Fusion a l’avantage de proposer un écran un peu plus petit (6,55 pouces), mais avec les mêmes propriétés que la version Ultra. La dalle OLED et le taux de rafraichissement 144 Hz sont ainsi de la partie, néanmoins dans un format plus facilement manipulable à une main.

Côté photo, ce smartphone s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, un autre avec ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur de profondeur. Notons par ailleurs que le Motorola Edge30 Fusion bénéficie toujours d’une stabilisation optique et d’un autofocus omnidirectionnel pour réaliser des images toujours nettes même lorsque le sujet est en mouvement. Petit bonus, le Motorola Edge 30 Fusion bénéficie de la technologie quad pixel qui lui permet de fusionner quatre pixels en un pour capter quatre fois plus de lumière.

Côté performances, le smartphone n’a rien à envier à la concurrence avec la présence d’une puce Snapdragon 888+ compatible 5G. Il dispose enfin de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, largement assez pour stocker photos et application gourmandes. L’autonomie n’est enfin pas en reste avec une capacité de 4400 mAh et une charge rapide 68 W. De quoi tenir plus d’une journée en autonomie et charger son smartphone à la vitesse de l’éclair.

Motorola edge30 neo : le petit frère qui a tout du grand

Terminal le plus abordable de la gamme, le Motorola Edge30 neo n’a pas à rougir de ses performances. Pour un prix contenu de 399 euros, vous obtenez des prestations encore réservées à la gamme supérieure jusqu’à récemment. Par exemple, et là encore, c’est une dalle OLED qui habille la face avant de l’écran. Elle mesure 6,3 pouces, et dispose quant à elle d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Côté photo, rien à redire. En plus d’un très bon capteur principal de 64 mégapixels, la stabilisation optique est toujours de la partie pour améliorer la qualité de vos clichés. À cela s’ajoute un module de 13 mégapixels qui gère l’ultra grand-angle ainsi que la prise de vue macro. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels promet des selfies réussis. Bon point enfin, les capteurs arrière et avant profitent, eux aussi, de la technologie quad pixel qui permet une meilleure captation de la lumière en faible luminosité.

Pour le reste, le Motorola Edge30 neo est un excellent rapport qualité prix. Il bénéficie du processeur Snapdragon 695 compatible avec 5G couplé à une configuration de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Enfin, avec sa batterie de 4020 mAh et sa charge rapide 68 W, il promet une autonomie généreuse qui n’a besoin que de quelques minutes pour s’étendre. Une prouesse fort appréciable pour un smartphone avec un tel rapport qualité-prix.

Une offre de lancement alléchante valable jusqu’au 13 novembre inclus

Pour le lancement de cette nouvelle gamme de smartphones, Motorola voit les choses en grand. Jusqu’au 13 novembre inclus, pour l’achat de l’un des trois terminaux du constructeur, l’assistant vocal Lenovo Smart Clock 2 est offert. En bonus, une offre de remboursement personnalisée accompagne ce beau cadeau : 50 euros pour le Motorola Edge30 neo, 70 euros pour le Edge30 Fusion et 100 euros pour le Motorola Edge30 Ultra.