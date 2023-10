Motorola edge40 Neo : ce smartphone aux allures premium n’est qu’à 399 euros, avec une paire d’écouteurs Bose offerte

Motorola vient de dévoiler son nouveau smartphone edge40 Neo. Affiché à seulement 399 euros, il propose une fiche technique admirable pour son prix. D'autant qu'il profite également d'une offre de lancement très attractive.

C’est sur le segment des smartphones milieu de gamme que les constructeurs se livrent la plus grande bataille. Celle qui consiste à proposer les meilleures caractéristiques au tarif le plus contenu possible. À ce petit jeu, Motorola semble avoir pris une longueur d’avance.

Le constructeur a dévoilé il y a quelques semaines son edge40 Neo, un smartphone doté de caractéristiques exemplaires compte tenu de son prix fixé à 399 euros. En plus, jusqu’au 12 novembre, la marque américaine vous offre avec son edge40 Neo une paire d’écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II d’une valeur de 295 euros.

Design premium, étanchéité, écran AMOLED 144 Hz : chaque détail compte

Bien que lancé sous la barre des 400 euros, le Motorola edge40 Neo regorge de belles surprises. De son design léché à sa remarquable qualité d’affichage, la marque américaine n’a omis aucun détail.

Fin et léger, ce smartphone mesurant 7,9 mm d’épaisseur pour un poids plume de 172 grammes, il s’avère aussi très doux au toucher grâce à son dos en cuir végétal. Motorola l’a décliné en trois teintes originales et exclusives, élaborées en partenariat avec le spécialiste de la couleur Pantone : bleu Soothing Sea, vert Caneel Bay et noir Black Beauty.

Pour parfaire ce design déjà soigné, le groupe a doté l’edge40 Neo d’un magnifique écran AMOLED incurvé FHD+ de 6,5 pouces, bénéficiant de surcroît d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un tel niveau d’équipement est habituellement réservé aux modèles les plus premium. Un système de double haut-parleur compatible Dolby Atmos est également de la partie, pour offrir une immersion sonore même sans ses écouteurs.

Pour son dernier-né, Motorola a par ailleurs mis l’accent sur la robustesse. La marque américaine a choisi un verre Corning Gorilla Glass 3 pour protéger la dalle et promet pour ce smartphone une résistance à l’eau et à la poussière (certification IP68). L’edge40 Neo pourra vous suivre partout, au bord de la piscine comme durant votre session running.

De plus, comme il est alimenté par une large batterie de 5000 mAh, ce smartphone peut tenir plus d’une journée en utilisation standard. Au besoin, grâce à sa charge TurboPower 68 W, quelques minutes suffisent à refaire le plein. Le chargeur 68 W est d’ailleurs fourni avec le smartphone, aux côtés d’une coque de protection conçue à base de plantes.

Des photos et des vidéos ultra-nettes

Si le Motorola edge40 Neo est beau, ce smartphone ne manque pas non plus de puissance puisqu’il est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 7030, couplée à tout de même 12 Go de mémoire vive.

En optant pour une telle configuration, Motorola a pu apporter quelques évolutions en matière de photographie. Sur ce point, la marque américaine a surtout mis l’accent sur la netteté et associe le capteur principal de 50 mégapixels à un double stabilisateur optique d’image adapté aussi bien à la photo qu’à la vidéo (4K). Ainsi, lorsque vous filmez, vous restez totalement libre de vos mouvements. Si vous tremblez ou si vous tournez légèrement le smartphone par inadvertance, le rendu sera toujours stable, net et à niveau.

En complément, la marque américaine s’est aussi attachée à améliorer la qualité des clichés pris de nuit. Le mode Vision Nocturne est alors renforcé par la technologie Instant All-Pixel Focus de Motorola, chargée de réaliser une mise au point rapide, même dans l’obscurité. Les photos de nuit gagnent alors en luminosité et en netteté, qu’elles soient prises avec le capteur principal ou avec celui de 13 mégapixels dédié aux prises de vue à ultra grand-angle.

Motorola a aussi pensé aux amoureux des selfies et a équipé son edge40 Neo d’une belle caméra frontale de 32 mégapixels, un atout rare sur un smartphone aussi abordable.

Pour parfaire le tout, la marque vous offre un bel espace de stockage de 256 Go par défaut. De quoi tester sans contrainte tous vos talents de photographe et de vidéaste en herbe.

Des écouteurs Bose offerts

Dévoilé mi-septembre, l’edge40 Neo est dès à présent disponible sur la boutique en ligne de Motorola au prix contenu de 399 euros. Pour toute commande passée avant le 12 novembre, la marque américaine vous offre une paire d’écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II d’une valeur de 295 euros.

Notés 8/10 par Frandroid, ces écouteurs sans fil intra-auriculaires s’avèrent très confortables et embarquent l’une des meilleures technologies de réduction de bruit active du marché. De quoi profiter pleinement de sa musique, même dans des lieux bruyants comme le métro.