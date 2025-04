Cette marque a compris qu’il y avait mieux que le métal ou le plastique pour un smartphone

Une fuite dévoile tout du futur Motorola Edge 60 et notamment son design et ses caractéristiques. Motorola a fait le choix du tissu pour le châssis, une bonne idée en main.

Si à l’origine les smartphones étaient souvent commercialisés dans un châssis en plastique, l’industrie a migré petit à petit vers un mélange de métal et de verre.

Un choix qui paraît agréable et joli, mais qui peut se révéler froid au toucher une fois le smartphone en main.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en avril 2025 ?

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

Pour son futur Edge 60, Motorola a visiblement fait un choix plus malin, celui du tissu.

Un smartphone milieu de gamme

La fuite nous vient d’Evan Blass qui a visiblement pu mettre la main sous tout le matériel marketing de Motorola avant la présentation de ses prochains smartphones.

On découvre le futur Motorola Edge 60 en coloris bleu ou vert. En bleu, il arbore un revêtement qui semble proche de celui d’un jeans.

Côté caractéristiques, on apprend que le smartphone intégrera une puce MediaTek Dimensity 7300 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

À l’avant, on retrouve un écran pOled de 6,7 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Enfin, pour ce qui est des appareils photo, on aurait le droit à un capteur de 50 mégapixels Sony Lytia 700C ainsi qu’un capteur frontal de 50 mégapixels.

Avec ces caractéristiques, on s’attend à un smartphone sur le haut du panier du milieu de gamme, en concurrence avec la gamme Reno 12 de Oppo ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro.