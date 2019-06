Motorola ne devrait plus tarder à annoncer son One Pro, un smartphone surement plus puissant que le reste de la gamme. Grâce à ces fuites, on peut déjà apprécier un design… original.

Motorola continue de travailler avec le projet Android One. Ainsi, déjà deux smartphones sont sortis sous cette gamme : les Motorola One et One Vision. Un autre ne devrait plus tarder : le One Action. Trois smartphones à prix abordable qui devraient accueillir un nouveau congénère.

Le Motorola One Pro continue de se montrer petit à petit, après une première apparition de manière anonyme, il est cette fois-ci nommé et aperçu en trois nouvelles couleurs.

Les Powers Rangers de Motorola

Force gris, force noir, force or et force violet. Le Motorola One Pro devrait se décliner en au moins 4 couleurs. Nous avons donc les 3 couleurs du leak d’aujourd’hui, venu de CashKaro, et le gris de la fuite précédente qui avait été faite en partenariat avec OnLeaks.

Seule différence par rapport au premier design, l’absence du nom de la marque sur le menton en dessous de l’écran. Mais on garde les 4 capteurs placés sur une sorte de module qui semble bien ressortir.

On note également un port jack 3,5mm et un USB type C, un écran de 6,2 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Concernant les caractéristiques techniques, rien n’a fuité. Seule chose dont on peut se douter, c’est que le nom « Pro » devrait signifier un positionnement milieu voire haut de gamme.

Il faudra attendre l’officialisation de ce smartphone pour en savoir plus.