Motorola vient de dévoiler One Hyper, un smartphone avec une caméra selfie rétractable qui possède une fiche technique solide.

Motorola continue à développer sa gamme One, c’est le sixième modèle cette année. Le One Hyper est un smartphone Android avec un écran IPS LCD de 6,5 pouces en définition Full HD, il intègre également un Qualcomm Snapdragon 675 avec 4 Go de mémoire RAM. Jusque là, on note que son écran arbore une très grande diagonale, mais cela n’est pas un élément de différentiation avec les dizaines de smartphones que l’on a pu découvrir cette année.

Non, ce Motorola One Hyper se démarque car c’est justement une synthèse des caractéristiques clés de cette année. On retrouve un design avec une coque brillante de coloris violet ou bleu, un écran sans aucune encoche qui accueille une caméra rétractable, une capacité de batterie de 4 000 mAh avec la charge rapide 45 Watts, un port casque (3,5 mm), un slot microSD (jusqu’à 1 To en plus), une caméra arrière haute définition de 64 mégapixels et une seconde caméra ultra grand-angle.

Motorola vante également son mode nuit, Quad Pixel, quI apporte une sensibilité importante pour récupérer des détails en faible luminosité. D’ailleurs, la partie caméra est assurée directement par Google, via l’app Google CameraX. Enfin, on retrouve Android 10 sans aucune interface personnalisée, seulement quelques apps supplémentaires.

Motorola a fourni quelques photos dans ce kit presse, c’est évidemment à prendre avec des pincettes mais cela permet d’imaginer le rendu attendu. Ces photos au format .JPG entre 15 et 20 Mo ont été réduites pour les intégrer sur cet article, à 3 000 pixels de largeur.

Le Motorola One Hyper sera commercialisé mi-décembre sur le site officiel de la marque à 299,99 euros. C’est une unique version avec 128 Go de stockage qui sera vendue.