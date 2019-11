Motorola prépare un smartphone avec une caméra mécanique, permettant de proposer un écran réellement borderless.

Motorola a fortement étoffé sa gamme Motorola One en 2019. Motorola One Macro, Motorola One Zoom, Motorola One Action, Motorola One Vision, et bientôt Motorola One Hyper.

Ce smartphone a fait l’objet de plusieurs fuites, on sait notamment qu’il aura le droit à un lecteur d’empreinte au dos, et à une caméra pop-up mécanique qui permet d’avoir un écran sans encoche totalement borderless.

D’après les rumeurs, ce smartphone serait équipé d’une puce Snapdragon 675 avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh.

Une invitation pour le 3 décembre

Au Brésil, Motorola a confirmé l’annonce d’un nouveau smartphone pour le 3 décembre.

L’invitation laisse peu de place au doute. On distingue la silhouette du Motorola One Hyper avec sa caméra rétractable. Il n’est pas étonnant de voir Motorola choisir le Brésil pour cette annonce. Il s’agit d’un marché clé pour la marque où elle aime dévoiler régulièrement ses nouveaux smartphones.