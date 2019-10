Au début du mois, certaines photos publiées sur Internet permettaient de découvrir un smartphone Motorola encore inédit, doté d'une caméra pop-up. On en a finalement appris davantage grâce au site XDA Developers selon qui le smartphone serait baptisé Motorola One Hyper.

Depuis un an, Motorola a revu en profondeur ses gammes de smartphones en inaugurant son nouveau milieu de gamme baptisé sobrement One. Des smartphones qui se distinguent notamment par leur design avec des écrans percés, ou par leurs modules photo.

Il y a quelques semaines, c’est un autre smartphone Motorola One qui a été aperçu sur le site espagnol ProAndroid. Celui-ci, encore inconnu, était en effet doté d’un appareil photo rétractable en façade pour les selfies, à la manière du OnePlus 7T Pro ou du Huawei P Smart Z.

D’après de nouvelles informations du site XDA Developers, il devrait en fait s’agir du Motorola One Hyper. Le smartphone devrait également être équipé d’une puce Snapdragon 675 et être lancé directement sous Android 10. On ignore néanmoins à quel prix et à quelle date le smartphone sera lancé officiellement.

Trois appareils photo au dos

Pour rappel, les premières informations de ProAndroid suggéraient que le Motorola One Hyper serait équipé d’un écran de 2340 pixels par 1080 avec une diagonale de 6,39 pouces. On devrait aussi retrouver trois appareils photo au dos avec un principal de 64 mégapixels, un deuxième de 8 mégapixels et un capteur dédié au mode portrait.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quand sera lancé officiellement le Motorola One Hyper.