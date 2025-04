DXOMARK attribue le plus haut score à la batterie du Motorola Edge 60 Pro en saluant notamment sa bonne optimisation.

Motorola Edge 60 Pro // Source : ElR – Frandroid

En voilà un bien parti pour se distinguer parmi les smartphones avec la meilleure autonomie. Eh oui, le Motorola Edge 60 Pro récemment dévoilé mise à fond sur sa grosse batterie et a déjà réussi à séduire le spécialiste DXOMARK.

Vous connaissez sans doute le laboratoire DXOMARK pour son expertise sur la qualité photo des smartphones, mais il réalise aussi d’autres tests techniques : l’audio, l’écran et, vous vous en doutez, la batterie. Nous avons notamment profité de son expertise pour notre dossier explicatif sur la recharge des téléphones.

Un trio de tête

Or, justement, DXOMARK vient d’attribuer un score de 164 à la batterie du Motorola Edge 60 Pro ce qui propulse ce modèle à la première place du classement, ex aequo avec le Honor Magic 7 Lite et le Honor X9c.

Le laboratoire salue une « très bonne autonomie pour la plupart des cas d’utilisation, avec plus de 82 heures d’autonomie en une seule charge ».

Le Motorola Edge 60 Pro offre une autonomie de plus de trois jours dans des conditions d’utilisation modérées. L’appareil est particulièrement performant en matière de streaming vidéo et de jeux, offrant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo et 14 heures de jeu, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les utilisateurs multimédias.

Le Motorola Edge 60 Pro s’appuie sur une batterie de 6000 mAh profitant d’une conception en silicium-carbone idéale pour une bonne densité (la batterie reste relativement compacte malgré sa grosse capacité).

La charge et l’optimisation de batterie à l’honneur

La charge rapide de 90 W (non fournie) est également mise en avant dans l’analyse de DXOMARK. Elle permet « d’atteindre une charge de 80 % en seulement 32 minutes », lit-on dans le rapport. « Une charge rapide de cinq minutes permet une utilisation d’environ 8 heures ».

Enfin, et c’est un point important, DXOMARK a particulièrement apprécié la bonne gestion des phases de décharge. Le laboratoire évoque ainsi un bel engagement de Motorola « en faveur de l’optimisation de la consommation d’énergie ».

Bref, de beaux arguments en vue pour l’Edge 60 Pro et sa marque Motorola qui performe mieux qu’on ne le pense en Europe.