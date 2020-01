MWC 2020 : Motorola retenterait enfin sa chance sur le haut de gamme

Au MWC 2020, Motorola pourrait enfin signer son retour dans la cour des grands en annonçant un modèle haut de gamme après avoir délaissé ce secteur pendant un temps.

Propulsée par le géant Lenovo, Motorola est une marque dont la grandeur d’antan peut inspirer un peu de nostalgie. Aujourd’hui, l’entreprise est surtout spécialisée dans les smartphones de milieu de gamme et on ne pensait pas voir cette tendance changer de sitôt. Or, dans le cadre de l’édition 2020 du Mobile World Congress, on pourrait enfin s’attendre à du haut de gamme.

Motorola aurait en effet promis à Android Headlines l’annonce d’un flagship pendant le salon MWC de Barcelone. Le média rappelle que la marque a déjà envoyé ses invitations à la presse — nous pouvons en attester — et affirme que c’est à cette occasion qu’un représentant de l’entreprise leur aurait glissé cette information.

Un retour plus tôt qu’espéré ?

Notons qu’en septembre dernier, un porte-parole de la marque avait déjà promis le retour de Motorola dans ce secteur haut de gamme avec un modèle compatible 5G en 2020. La surprise vient du fait que ce retour annoncé semble particulièrement tôt.

Précisons aussi que l’actualité de la firme a été particulièrement animée ces derniers temps. Entre l’annonce du Motorola Razr et les rumeurs concernant un modèle doté d’un stylet, tout porte à croire que l’année 2020 devrait être assez particulière pour la marque et l’image qu’elle souhaite inspirer auprès des consommateurs. Reste maintenant à deviner la fiche technique du produit supposé.

En outre, le MWC 2020, dans son ensemble, devrait être particulièrement passionnant à suivre entre les annonces d’Oppo, Vivo, Realme, Huawei et Sony.