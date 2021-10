Passer à la mémoire DDR5 va coûter très cher, au moins pendant 2 ans

Le nouveau standard de mémoire vive n'aura rien d'une bonne affaire au lancement. D'après un document publié par MSI (concerné car il fabrique des cartes mères), le prix des kits et modules de DDR5 pourrait être 50 à 60 % plus important que celui de la mémoire DDR4 actuelle.

Vous voulez de la DDR5 dès son lancement ? Préparez-vous à payer cher. L’arrivée imminente des nouveaux processeurs Intel Alder-Lake (12e génération) donnera le coup d’envoi à la commercialisation aux cartes mères de série 600 autorisant, pour la première fois auprès du grand public, l’ajout de modules DDR5. Le passage à la nouvelle génération de modules de mémoire vive ne se ferait toutefois qu’au prix fort. D’après une note de blog partagée récemment par MSI, le tarif des premiers kits et modules de DDR5 serait 50 à 60 % plus élevé que les prix pratiqués actuellement pour les barrettes de mémoire DDR4.

« En règle générale, les nouvelles technologies de mémoire ont toujours entraîné une augmentation de 30 à 40 % par rapport à la génération précédente. Cependant, cette fois-ci, la DDR5 comprend des composants supplémentaires qui ont encore fait grimper les coûts. Par conséquent, nous nous attendons à une hausse de 50 à 60 % par rapport à la DDR4 au lancement », explique MSI.

DDR5 : attendre environ deux ans serait raisonnable à tout point de vue…

« Généralement il faut environ 2 ans pour atteindre la parité de prix avec les générations précédentes, et nous nous attendons à ce que les tendances restent similaires pour les modules DDR5 également », ajoute la marque. Attendre deux ans avant de passer à la DDR5 pourrait donc être une très bonne idée pour le consommateur… et pas seulement pour dépenser moins.

Comme le souligne WCCFTech, si la DDR5 permet une hausse drastique de la bande passante mémoire, les premiers modules disponibles ne sauront pas encore exploiter complètement les possibilités offertes par ce nouveau standard. Actuellement, les kits de DDR5 les plus rapides peuvent monter jusqu’à 6600 Mb/s… soit une fraction de ce que permettra la technologie DDR5 d’ici quelques années. Attendre devrait donc permettre (comme souvent) de payer moins cher pour de meilleures performances.

On notera d’ailleurs que les constructeurs de cartes mères encouragent à attendre : de nombreuses cartes mères Intel série 600 seront en effet capables de prendre en charge à la fois la DDR4 et la DDR5. Vous pourrez donc passer à une nouvelle plateforme tout en conservant, dans l’immédiat, vos barrettes de DDR4 actuelles. Parfait pour renouveler sa configuration pas à pas.

GALAX dévoile un premier benchmark pour sa DDR5

Quoi qu’il en soit, le constructeur GALAX a présenté un benchmark pour son module DDR5 GAMER RGB. Testées sur une carte mère Intel Z690, avec un processeur Intel Alder Lake, les deux barrettes de 16 Go de DDR5-4800 (CL36-36-36-76) ont obtenu des scores de 69365, 68413 et 65646 Mo/s en lecture, écriture et copie, respectivement. Le tout avec une latence de 86,3 ns et une tension à 1.1 V.

Des résultats déjà prometteurs qui s’amélioreront avec le temps, à mesure que la DDR5 sera mieux gérée et exploitée.