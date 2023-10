Idéal pour la bureautique, ce laptop MSI (i3 12e gen) en promo va ravir les petits budgets

Le laptop MSI Modern 15 B12MO-601FR, qui embarque un i3 de 12e gen et un SSD de 512 Go, est tout à fait adapté à des tâches de bureautique. Il est surtout idéal pour celles et ceux qui ont un budget restreint, puisque Rue du commerce le propose à 399 euros au lieu de 499 euros, avec en plus une souris Prestige M98 offerte.

Les travailleurs qui recherchent un PC portable pour essentiellement faire de la bureautique n’auront pas les mêmes exigences que les gamers. Écran suffisamment large, images de bonne qualité, châssis léger pour pouvoir l’emporter en déplacement, clavier pratique… Les critères peuvent être nombreux. Pour les budgets restreints, toutefois, le critère du prix s’ajoute. Heureusement, il est possible de mettre la main sur une machine aux caractéristiques suffisantes pour un prix très contenu. Le MSI Modern 15 B12MO-601FR en est un bon exemple. Il n’est certes pas parfait, et a quelques défauts, mais il n’est pas non plus dénué d’atouts. À commencer par son prix, donc, qui ne dépasse pas les 400 euros actuellement.

Les points essentiels de ce laptop MSI Modern 15

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Un i3 de 12e gen + un SSD de 512 Go

Un clavier pratique

Initialement affiché à 499,99 euros, le PC portable MSI Modern 15 B12MO-601FR est désormais proposé à 399,99 euros chez Rue du commerce. Une souris Prestige M98 est par ailleurs offerte.

Un écran efficace

Au niveau de son design, le laptop MSI Modern 15 peut tout à fait convenir à un usage centré sur des tâches de bureautique. Il intègre tout d’abord un écran suffisamment grand de 15,6 pouces, qui affiche en plus une définition Full HD, soit l’assurance d’avoir une bonne qualité d’image et un niveau de détails suffisant. Cette dalle est par ailleurs intégrée dans un châssis noir sobre et très léger (1,7 kg) qui démontre aussi une belle finesse. On regrette tout de même l’usage massif de plastique, mais ce choix permet aussi de maintenir un prix contenu.

En bas de l’écran, on trouve par ailleurs une charnière permettant à cette dalle de se poser à plat, un format qui procure une meilleure lisibilité des informations dans certaines situations. Toutefois, comme nous l’avons remarqué lors de notre test, cette charnière n’est pas très solide et l’écran peut s’ouvrir à plat quand on se lève avec l’ordinateur en main. On se rassure heureusement avec d’autres points positifs sur ce design, avec notamment un clavier aux touches proposant une résistance agréable et une bonne distance d’activation.

Une configuration suffisante pour une utilisation classique

Côté performances, le MSI Modern 15 B12MO-601FR renferme un processeur Intel Core i3-1215U six cœurs cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration qui devrait vous permettre d’enchaîner diverses tâches de bureautique classiques, comme du traitement de texte, de la navigation web ou la consultation de mails. N’espérez pas non plus lancer de jeux gourmands, au risque de souffrir de pas mal de ralentissements. Autrement, le tout est complété par un SSD généreux de 512 Go, qui permet non seulement de stocker un grand nombre de fichiers, mais qui assure aussi des lancements rapides de la machine et des temps de chargement réduits, pour ne rien gâcher.

Enfin, côté connectique, celle-ci se montre plutôt fournie avec un port HDMI 2.0, un port USB A 3,2 Gen 2, deux ports USB A 2.0 (un peu obsolètes…), un port USB C 3,2 Gen 2, un port microSD et un combo jack. De quoi connecter plusieurs périphériques pour compléter son installation de travail. Vous pourrez notamment y connecter la souris sans fil Prestige M98, offerte avec le laptop, grâce à son dongle USB.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MSI Modern 15.

Si vous avez un petit budget et que vous souhaitez découvrir de nouvelles références pas chères, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros du moment.

