Intersport lance son service d’assurance pour vélo électrique avec un avantage unique en son genre

Lors d’une journée porte ouverte réservée à la presse, Intersport nous a présenté toute une série de services dédiée aux vélos électriques que l’enseigne met déjà progressivement en place. Son assurance pour VAE est d’ailleurs officiellement lancée.

Article modifié du 17 octobre 2024 :

Lors d’un événement presse où Frandroid était convié, Intersport nous a officiellement assuré que son service d’assurance pour vélo électrique avait été lancé.

Ce qu’il faut retenir :

Prix : à partir de 1,99 euro par mois (prix évolutif selon le VAE) ;

Protection pour le vol, la casse et les accessoires ;

Aucune vétusté.

Rendez-vous sur la page d’Intersport pour en savoir plus. Le fait qu’Intersport n’applique aucune vétusté sur le temps est une rareté sur le marché.

Article original du 12 juin 2024 :

Intersport muscle clairement son jeu sur l’échiquier du vélo électrique. En témoigne son tout dernier midtail électrique que Frandroid a pu découvrir lors d’une journée porte ouverte réservée à la presse. Ce VAE destiné aux couples et aux familles est prometteur sur le papier, et surtout vendu à un prix attractif de 2200 euros.

L’enseigne tricolore ne souhaite pas uniquement se concentrer sur les produits, et cherche aussi à devenir plus attractive grâce à une offre de services inédite. « Le Nakamura E-Cross City+ va par exemple rentrer dans une offre de location longue durée, ou location avec option d’achat, normalement en septembre ou octobre », nous explique Xavier Rousseau, Category manager de la Nakamura.

Intersport veut être le plus arrangeant possible avec ses clients

Et de poursuivre : « Ce type d’offre est en réalité déjà en test dans certains magasins », avant qu’un déploiement plus global et définitif ne se fasse plus tard. Les locations incluront par ailleurs une assurance et un service de réparation, sur une période de 1 à 5 ans maximum. Évidemment, le prix varie selon la durée et le vélo électrique couvert.

Un second service va aussi voir le jour dans le courant de l’année 2024 : une assurance, lancée indépendamment du reste. « C’est une assurance que tu peux prendre tout seul si tu veux acheter un vélo. Il n’y a aucune décote ni limite de sinistre ». C’est ici un atout considérable, puisque la grande majorité des assurances applique une décote au produit au fil des années. Intersport frappe très fort.

Évidemment, il faudra étudier tout ça de plus près pour examiner les tenants et les aboutissants des contrats.

« Si tu te le fais voler, l’assurance te le rembourse à 100 %. Qu’importe l’antivol. L’antivol minimum qui est requis pour que l’assurance fonctionne coûte 12 euros », abonde Xavier Rousseau. Aussi, « le prix minimum de l’assurance peut chuter à 1,99 euro par moi, selon le tarif du vélo, la mensualité et la temporalité de l’offre ».

Reprise de vélos et ventes d’occasion

Troisième et dernier service sur lequel Intersport travaille : la reprise et la vente d’occasion, « qu’on va nationaliser ». Si vous ne souhaitez plus de votre monture, vous pouvez aller le confier à Intersport. En échange, le magasin vous donne des bons d’achat correspondant à la valeur du vélo préalablement établie selon un simulateur de prix. Ces bons d’achat sont valables dans tout le magasin, qu’importe la catégorie de produits.

« Nos ateliers internes s’occupent de retaper les vélos pour les remettre sur pied », pour ensuite les vendre avec un prix d’occasion, précise Xavier Rousseau. Intersport vise le mois de septembre pour officiellement lancer ce nouveau projet.